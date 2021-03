Le Xiaomi 10S est officiel, sa fiche technique, son prix et sa disponibilité

Comme attendu, le nouveau smartphone de la marque Xiaomi, le Mi 10S vient officiellement d’être présenté lors d’un évènement en ligne, pour le marché chinois. Il arrive avec une puce Snapdragon 870 et propose un capteur photo de 108 mégapixels. En voici tous les détails.

Afin de compléter sa gamme de smartphones Premium, le constructeur chinois Xiaomi étoffe son offre avec le nouveau Mi 10S qui vient épauler les modèles actuels comme le Mi 10, le Mi 10 Lite et le Mi 10 Pro. D’ailleurs, cette nouvelle version ressemble beaucoup à celle du Mi 10, notamment pour sa partie technique dont plusieurs éléments sont en commun.

Une puce Snapdragon 870 à l’intérieur

Tout d’abord, sachez que le smartphone Xiaomi Mi 10S est animé par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 870 qui est en fait un Snapdragon 865 Plus de l’année dernière overclocké, c’est-à-dire dont les capacités ont été boostées notamment au niveau de sa fréquence d’horloge. Compatible 5G, cette plateforme est associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive en mode LPDDR5 avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage au format UFS 3.0. Il s’appuie également sur un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Un poinçon dans le coin supérieur gauche permet d’intégrer le capteur photo frontal de 20 mégapixels. Pour les autres capteurs, le dos en contient 4. Il y a le module principal de 108 mégapixels accompagné d’un autre capteur de 13 mégapixels pour le grand-angle. Enfin, deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun sont utilisés pour les photos macro et pour le calcul de la profondeur de champ.

Le tout, bien connecté

Le Mi 10S dispose d’un lecteur d’empreinte qui est installé sous l’écran. Le mobile est compatible Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et NFC. Il peut supporter deux cartes SIM simultanément et embarque deux haut-parleurs pour un son stéréo signés Harman Kardon, comme pour le Xiaomi Mi 11. Il dispose d’une batterie d’une capacité de 4780 mAh qui peut être rechargée en mode filaire à 33 Watts et sans fil à 30 Watts.

Pour le moment, le Mi 10S est réservé au marché chinois mais il devrait être proposé dans les prochains mois en Europe. En Chine, la version 8+128 Go est annoncée à 420 € HT environ.