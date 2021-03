Où acheter l’iPhone 12 d’Apple au meilleur prix en 2021 ?

La Marque Apple a lancé en 2020, sa 14ème génération de smartphone avec l’iPhone 12. On trouve également les déclinaisons comme l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro ou encore l’iPhone 12 Pro Max. Si vous avez projeté d’acheter prochainement un iPhone 12, sachez que vous pouvez déjà le trouver en promotion chez certains marchands. On vous dit dès maintenant où acheter l’iPhone 12 au meilleur prix !

Où trouver l’iPhone 12 en promotion aujourd’hui ?

Proposé à sa sortie en octobre dernier au prix de 909€, il est possible aujourd’hui de trouver l’iPhone 12 à un prix réduit. Les téléphones de la marque Apple nécessitent généralement un certain budget alors s’il est possible d’économiser quelques euros, autant en profiter. Le bon plan du moment pour un iPhone 12 pas cher est proposé par l’opérateur RED by SFR. Le modèle avec 64 Go d’espace de stockage est en effet proposé à 859€ au lieu de 909€, soit une remise immédiate de 50€.

En choisissant RED by SFR pour votre achat vous avez la garantie d’une expédition rapide sous 24h et d’une garantie de deux ans. Votre smartphone sera débloqué pour être utilisé avec n’importe quel opérateur.

Si au moment de la lecture de cet article cette offre n’est plus valable, vous retrouverez ci-dessous les prix actualisés de l’iPhone 12 chez différents marchands comme Boulanger, Auchan, Darty ou encore Fnac. Vous saurez ainsi chez qui vous diriger pour acheter l’iPhone 12 au meilleur prix.

Pourquoi choisir l’iPhone 12 d’Apple ?

La réputation d’Apple s’est construite sur la qualité de ses produits. L’iPhone 12 ne déroge pas à la règle est fait parti des smartphones les plus performants du marché. N’hésitez pas à consultez le test de l’iPhone 12 que nous avons réalisé récemment. On vous détaille les points positifs et négatifs de ce tout nouveau smartphone.

L’iPhone 12 est équipé d’un écran Super Retina XDR de 6.1 pouces offrant une résolution de 2532x1170 pixels. Ce smartphone plus compact que ses concurrents le Samsung Galaxy S21 ou le Xiaomi Mi 11, reste l’un des plus puissants du marché car il intègre une puce A14 Bionic, la plus rapide du moment. Pour en savoir plus sur ces trois smartphones, consultez notre comparatif entre l’iPhone 12, le Galaxy S21 et le Mi 11.

L’iPhone 12 est doté d’un double appareil photo de 12 Mpx. Il peut être rechargé très rapidement grâce à la nouvelle technologie Mag Safe développé par Apple. Vous ne pourrez qu’être épaté par ses compétences.