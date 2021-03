Coverd, l'assurance de téléphone indispensable pour vos nouveaux smartphones

En dépit des nombreuses technologies qu’ils intègrent et des matériaux toujours plus résistants utilisés dans leur fabrication, nos smartphones demeurent des appareils relativement fragiles. Une petite maladresse, une petite négligence ou même une simple utilisation prolongée suffisent en effet pour endommager votre nouveau petit bijou si chèrement acquis. Au final, vous vous retrouvez avec de gros frais de réparation, et dans le pire des cas, un mobile carrément inutilisable. Mais désormais, il est possible de prévenir ses ennuis grâce à l’assurance smartphone Coverd.

Une couverture complète des risques courants Créé par un groupe de jeunes français, Coverd est une solution d’assurance pour mobiles. Reposant sur une offre simple et claire, le service propose une couverture des risques courants liés à l’utilisation des smartphones. L’idée ? Vous éviter de devoir faire face aux coûts souvent exorbitants liés à la réparation de votre appareil suite à un incident. En résumé, en souscrivant à l’offre Coverd, vous bénéficiez d’une prise en charge des réparations de votre smartphone dans les cas suivants : Chute, choc ou grosse rayure nécessitant le r emplacement d’un écran cassé (ou fissuré), d’un arrière fissuré ou d’autres composants endommagés (micro, bouton, haut-parleur, appareil photo, etc.) ;

(ou fissuré), d’un arrière fissuré ou d’autres composants endommagés (micro, bouton, haut-parleur, appareil photo, etc.) ; Oxydation des matériaux ou des composants causée par une immersion. Sachez à cet effet que même les appareils certifiés IP68 ne sont pas totalement étanches ;

causée par une immersion. Sachez à cet effet que même les appareils certifiés IP68 ne sont pas totalement étanches ; Usure naturelle de la batterie après un certain nombre de cycles de recharges, nécessitant un remplacement de celle-ci. En option supplémentaire, Coverd propose également une couverture en cas de vol par effraction ou par agression. Par ailleurs, dans les cas où une réparation n’est pas possible, Coverd propose même un échange de votre téléphone contre le même modèle. Une prise en charge rapide En cas de sinistre, Coverd assure la prise en charge de votre smartphone sous 24 heures en vous faisant parvenir une box sécurisée ou en vous envoyant un coursier. Vous pouvez également le déposer dans un magasin de marque près de chez vous après avoir signalé le sinistre via votre compte en ligne. Une franchise allant de 30 à 50 euros est facturée pour chaque prise en charge. Pour quels modèles et à quels prix ? L’assurance Coverd peut être souscrite pour une large gamme de smartphones, incluant les modèles les plus récents des grandes marques, comme les iPhones 12, les Samsung Galaxy S21 ou encore les Xiaomi Mi 10. De nombreux autres modèles des fabricants Google et OnePlus sont également pris en charge. Le coût de l’abonnement mensuel est évalué en fonction du modèle concerné. Un outil de simulation en ligne est proposé à cet effet sur le site web officiel du service. A titre d’exemple, l’assurance Coverd pour un iPhone 12 Pro Max est à 9,90 €/mois, tandis qu’elle coûte seulement 4,90 €/mois pour un Galaxy Note 5. Précisons qu’avec Coverd, vous pouvez aussi bien assurer un smartphone neuf, qu’un modèle reconditionné, loué ou même déjà abîmé. Des solutions adéquates sont proposées pour chaque cas de figure. Par ailleurs, vous avez la possibilité, avec un seul et même compte utilisateur, de souscrire à une assurance pour chacun de vos appareils. Prévenir plutôt que guérir En bon assureur, Coverd offre aussi à ses adhérents, la possibilité de se prémunir, de ces risques courants en leur fournissant gratuitement un kit de protection. Une fois que votre souscription est finalisées, vous recevrez donc un iRing, une vitre « incassable » ainsi qu’une coque de protection. Un abonnement 100 % en ligne et sans engagement Pour souscrire à l’offre Coverd, c’est tout simple. Tout se passe en ligne et la procédure ne nécessite que quelques minutes. Enfin, sachez que l’abonnement est sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier à tout moment directement depuis votre espace membre.