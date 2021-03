Oppo dévoile officiellement sa nouvelle série de smartphones Find X3 avec le Find X3 Pro en figure de proue

Comme prévu, le constructeur chinois Oppo vient officiellement de lever le voile sur la nouvelle série haut de gamme Find X3 qui compte trois modèles ; le Find X3 Neo, le Find X3 Lite et le plus abouti, le Find X3 Pro. Design, fiches techniques, prix et date de disponibilité, en voici tous les détails.

Commençons ce tour d’horizon de la nouvelle série Oppo Find X3 avec le modèle le plus musclé, le Find X3 Pro. Son design a été particulièrement travaillé et plus spécifiquement au niveau de sa coque arrière qui est constituée d’une seule pièce en verre thermoformé qui embrasse les capteurs photo alors que les autres constructeurs utilisent des blocs supplémentaires pour ces objectifs. Le mobile est décliné en noir extrêmement brillant, semblable à un miroir, de dos, ou en bleu mat qui propose un toucher très agréable. L’appareil fait 193 grammes pour des dimensions de 163,6x74x8,26 mm. Concernant le poids, on est juste au-dessous de la moyenne pour ce type d’appareil qui est de 200 grammes (comme le Samsung Galaxy S21 Plus) mais plusieurs sont bien en deçà comme l’iPhone 12 et ses 162 grammes (pour 7,4 mm d’épaisseur), par exemple.

Une configuration technique plutôt musclée

Le Oppo Find X3 Pro utilise la plateforme Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage malheureusement non extensibles. À titre de comparaison, le Find X2 Pro dispose de 512 Go. Il est compatible 5G et peut accueillir deux cartes SIM. On peut aussi compter sur une compatibilité eSIM. L’écran mesure 6,7 pouces sur une dalle Super AMOLED 10 bits natifs capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Il affiche une définition de 1440x3216 pixels sur un format 20,1:9 et avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. La fréquence d’échantillonnage est de 240 Hz. Sa luminosité maximale est annoncée à 1200 nits ce qui est très important. Comme son prédécesseur, il embarque la fonction d’optimisation des vidéos du net, le moteur O1 Ultra Vision pour en améliorer la définition et passer d’un mode SDR à HDR. L’écran est compatible HDR10+.

Vers le microscopique et au-delà

Pour la partie photo, le Find X3 Pro abandonne le grand zoom du Find X2 Pro pour proposer à la place, et c’est original, un objectif microscope de 3 mégapixels capable de grossir 60x. À côté, pour plus de « sérieux », Oppo a intégré deux capteurs Sony IMX766 développés en collaboration avec la firme japonaise, de 50 mégapixels. L’un d’entre eux est capable de gérer l’ultra grand-angle et les photos macro ouvrant à f/2.2 alors que l’autre ouvre à f/1.8. Notez aussi la présence d’un dernier capteur, de 13 mégapixels qui dispose d’un zoom optique 2x, hybride 5x et numérique jusqu’à 20x. Un travail tout spécifique a été fait sur les capteurs principaux où 100% des pixels sont capables de faire la mise au point facilitant ainsi le déclenchement rapide. L’un des objectifs principaux de 50 mégapixels est équipé d’une lentille de plus que l’autre. Celle-ci est de type Freeform pour limiter les artefacts notamment sur les photos grand-angle. Les photos peuvent être enregistrées au format RAW+ avec une prise en charge 10 bits. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 32 mégapixels installé dans le poinçon, dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Le Find X3 Pro est doté de deux haut-parleurs pour un son stéréo. Il embarque deux batteries de 2250 mAh chacune capables de supporter la charge rapide 65 Watts, sans fil à 30 Watts et de proposer la charge inversée à 10 Watts. Le chargeur (filaire) est livré avec l’appareil. Il est certifié IP68 et dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Compatible Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 avec prise en charge des formats aptX, aptX HD, aptX TWS+n LHDC, LDAC, AAC et SBC.

Un Find X3 Neo avec un Soc de l’an dernier mais certains capteurs photo du Pro

Pour sa part, le Oppo Find X3 Neo dispose d’un design plus classique notamment au niveau de ses capteurs photo. Il est décliné en noir ou multicolore avec une bande phosphorescente sur le profil supérieur pour pouvoir le retrouver dans l’obscurité comme l’avait proposé en son temps le Wiko Fever. Il mesure 159,9x72,5x7,99 mm pour un poids de 184 grammes. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 865 gravée en 7 nm est compatible 5G qui date de l’an dernier et qui devraient offrir d’excellentes performances surtout qu’il est associé à 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage, toujours non extensibles, mais au format UFS 3.1 pour des vitesses d’écriture et de lecture très rapides. Pour mémoire, le Find X2 Neo utilise un Soc de milieu de gamme, le Snapdragon 765.

Son écran mesure 6,55 pouces sur une dalle OLED avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il est compatible HDR10+. Pour la partie photo, il utilise le même capteur principal de 50 mégapixels que le Find X3 Pro et le 13 mégapixels aussi. Il troque l’autre 50 mégapixels contre un 16 mégapixels chargé des photos ultra grand-angle et il y a aussi un capteur de 2 mégapixels mais pas pour le microscope mais pour le niveau macro. Pour l’avant, comme le Find X3 Pro (et le Find X3 Lite, d’ailleurs), il y a le capteur de 32 mégapixels.

Le Find X3 Neo utilise deux batteries d’une capacité totale de 4500 mAh supportant la charge rapide 65 Watts. Il y a deux haut-parleurs pour un son stéréo et un lecteur d’empreinte digitale. Le mobile est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Il n’est pas officiellement certifié mais, selon le constructeur, des tests auraient été menés pour contrôler sa résistance à la poussière et aux éclaboussures, sans subir de dommage.

Find X3 Lite, le plus abordable de la série

Avec le modèle Find X3 Lite, Oppo a souhaité proposer un appareil bien équipé à un prix plutôt abordable. Son bloc photo ressemble beaucoup à celui qui est monté sur le Reno4 Pro 5G ou le Reno4 5G. Il mesure 159,1x73,4x7,9 mm pour un poids de 172 grammes. Il est décliné en bleu (sablé) ou noir brillant. Il s’appuie sur le processeur Qualcomm Snapdragon 765 compatible 5G que l’on trouve également sur les Find X2 Neo, Find X2 Lite et Reno4 5G. Il est associé à 8 Go de RAM et une capacité de 128 Go toujours non extensibles.

Sa double batterie de 2150 mAh supporte aussi la charge rapide 65 Watts. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Celui-ci mesure 6,43 pouces sur une dalle OLED 90 Hz et avec une définition de 1080x2400 pixels. Il supporte le Wi-Fi et le Bluetooth 5.1 avec prise en charge aptX, aptX HD, aptX TWS+, LDAC, LHDC, AAC et SBC. Comme le modèle Neo, il n’est pas officiellement certifié mais pourrait résister à la poussière et aux éclaboussures, selon le constructeur. Pour la partie photo, le Find X3 Lite utilise un capteur principal de 64 mégapixels, accompagné d’un 8 mégapixels pour le grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels. À titre de comparaison, le Find X2 Lite de l’an dernier proposait la même configuration sauf pour le module principal qui était de 48 mégapixels.

Android 11 avec ColorOS 11, pour vous servir

Tous les mobiles de la série Find X3 fonctionnent sous Android 11 avec une nouvelle version de ColorOS dont la marque a décidé d’harmoniser le numéro avec celle du système d’exploitation de Google, donc ColorOS 11. Le système arrive avec quelques nouveautés et des possibilités de personnalisation plus poussées.

Les offres de précommande

Le nouveau smartphone Oppo Find X3 Pro sera disponible en précommande à partir du 18 mars pour une livraison dès le 30 du mois pour un prix de 1149 €. Comptez sur un tarif de 799 € pour le Oppo Find X3 Neo et 449 € pour le Find X3 Lite.

Pour toute précommande d’un Oppo Find X3 Pro entre le 18 et le 29 mars 2021 inclus, recevez un pack comprenant : Une montre connectée Oppo Watch 46mm Bluetooth Noire d’une valeur de 329,99€ TTC, un chargeur à induction VOOCAir 45W d’une valeur de 79,99€ TTC, une coque de protection Kevlar d’une valeur de 39,99€ TTC.

Pour toute précommande d’un OPPO Find X3 Neo entre le 18 et le 29 mars 2021 inclus, recevez : Une montre connectée OPPO Watch 41mm Bluetooth Argent ou Noire d’une valeur de 249,99€ TTC.

Pour toute précommande d’un OPPO Find X3 Lite entre le 18 et le 29 mars 2021 inclus, recevez : Des écouteurs sans fil OPPO Enco X d'une valeur de 149,99€ TTC