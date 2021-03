Oppo Find X2 Pro contre Oppo Find X3 Pro, quelles sont les différences ?

Le nouveau smartphone haut de gamme Oppo Find X3 Pro vient tout juste d’être officiellement dévoilé lors d’une présentation. Mais que vaut-il par rapport au précédent Find X2 Pro de l’année dernière. Voici quelques éléments de réponse afin de vous aider à faire votre choix pour savoir si vous devez craquer pour le nouveau modèle.

Commençons par le côté esthétique des smartphones Oppo. Ceux-ci profitent tous les deux d’une finition très haut de gamme. Le modèle de l’année dernière, le Find X2 Pro est décliné en une version avec du cuir végan orange et des lignes dorées d’un effet particulièrement luxueux et en noir, plus classique. Pour cette année, exit le cuir mais bonjour la coque arrière en une seule pièce thermoformée pour accueillir les objectifs photo au dos. Le Find X3 Pro est proposé en noir ultra brillant effet miroir garanti ou en bleu, mat anti-traces de doigts. Le Find X3 Pro est plus léger (193 grammes) que le Find X2 Pro et ses 200 grammes. Il est aussi plus fin mesurant 8,26 mm contre 9,5 mm pour le modèle de l’an passé. Il est aussi très légèrement plus compact aussi bien en hauteur qu’en largeur.

Le Soc le plus puissant de l’an passé contre celui de cette année

Alors que le Find X2 Pro utilisait la puce la plus performante de l’année dernière, le Snapdragon 865, son successeur utilise le nouveau Snapdragon 888 prometteur de meilleures performances. Ils ont tous les deux 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go pour le Find X3 Pro alors qu’elle était de 512 Go pour le Find X2 Pro, aucun ne peut aller plus loin, n’ayant pas d’emplacement pour une carte mémoire.

Au niveau de la batterie, Oppo a reconduit son principe de deux unités. Le Find X2 Pro dispose de 2x2130 mAh contre 2x2250 mAh pour le Find X3 Pro qui devrait donc proposer une meilleure autonomie surtout que son écran 120 Hz est adaptatif afin d’optimiser les ressources en énergie ce qui n’est pas le cas du Find X2 Pro où la bascule est manuelle. Tous les deux supportent la charge rapide 65 Watts afin de les recharger complètement en moins de 40 minutes. Le Find X3 Pro profite de la charge par induction et inversée, respectivement à 30 watts et 15 watts.

Des écrans finalement assez similaires

L’écran du Find X3 Pro est sensiblement le même que sur le Find X2 Pro. Tous les deux font 6,7 pouces sur une dalle AMOLED 120 Hz et compatible HDR10. Le Find X3 Pro ajoute le HDR10+ et la fréquence adaptative. En outre, sa définition est très légèrement supérieure : 1440x3168 pixels pour le Find X2 Pro contre 1440x3216 pixels pour le Find X3 Pro. Il s’agit d’une dalle 10 bits capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Les deux sont incurvés, marque des modèles les plus haut de gamme et leurs bords sont aussi fins l’un que l’autre.

On oublie le télescope et on sort le microscope

Enfin, pour la partie photo, alors que le Find X2 Pro disposait de deux capteurs de 48 mégapixels avec un 13 mégapixels pour le grand angle, le Find X3 Pro embarque deux capteurs de 50 mégapixels développés en collaboration avec le fournisseur Sony dont l’un peut gérer à la fois les photos macro et celles en grand-angle. Il y a aussi un capteur de 13 mégapixels pour un zoom optique 2x qui peut monter à un maximum de 20x en numérique là où le Find X2 Pro pouvait aller jusqu’à 60x. Par contre, le Find X3 Pro gagne un objectif microscope qui lui permet de grossir 60x les sujets qui passent devant lui dévoilant tous leurs détails. Le Find X3 Pro reprend le capteur de 32 mégapixels du Find X2 Pro pour se prendre en selfie. Le Find X3 Pro est officiellement certifié IP68, comme son prédécesseur. Les deux sont Wi-Fi 6 et bien sûr compatible avec le Bluetooth, sans oublier la fonctionnalité NFC pour le paiement sans contact.