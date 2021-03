Marché chinois des smartphones, Oppo dépasse Huawei

Comme dans bien des domaines de l’industrie, la bataille fait rage dans le secteur de la téléphonie mobile en Chine mais pas seulement. Ainsi, le constructeur Oppo dépasse Huawei pour la première fois et vise le haut du podium pour les prochains mois.

Fin 2020, au quatrième trimestre, Oppo arrivait dans le TOP 4 niveau mondial ce qui représente une progression de près de 400% sur une année complète, et ce, malgré la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Cela a notamment été possible par le renforcement de la gamme de mobiles proposée par Oppo et plus particulièrement avec la série A. Cette dernière devrait voir des modèles 5G venir dans les prochains mois…

Aujourd’hui, le constructeur couvre tous les segments de marché allant du modèle à 150 € jusqu’au plus haut de gamme, le Find X3 Pro tout juste officiellement dévoilé. En Chine, comme dans de nombreux pays, le marché est particulièrement compétitif et encore peut-être plus pour les locaux. Dernièrement, c’était Huawei qui occupait la première place. Mais, avec les sanctions américaines et malgré un redoublement d’effort pour proposer des produits particulièrement aboutis, l’entreprise a notamment du vendre sa division grand public, Honor ne pouvant plus utiliser les services Google pour ses mobiles.

Oppo passe devant Huawei en janvier 2021

Aussi, en janvier 2021, Oppo est donc passé devant Huawei sur le marché chinois, selon le dernier rapport Counterpoint Research. Celui-ci fait état d’une part de marché de 21% pour Oppo qui est suivi par la marque Vivo (récemment arrivée en France) qui concerne 20% de part de marché. Ensuite, on trouve Apple, Huawei et Xiaomi qui ont tous 16%. Toujours selon Counterpoint Research, «Oppo a réussi à repositionner ses gammes de produits en 2020. La série Reno et le lancement d’un appareil plus performant à un prix inférieur à celui de son prédécesseur ont aidé OPPO à capturer le segment premium abordable. La forte dynamique de la série A dans le segment intermédiaire a renforcé le portefeuille de produits d’Oppo et a été en mesure de répondre à la demande 5G en Chine sur une large fourchette de prix. Cela a été encore aidé par le déclin de Huawei ».

Comme pour enfoncer un peu plus le clou dans le pied de Huawei, les sanctions ne sont toujours pas levées et l’inventaire du fabricant en termes de composants commence à être particulièrement faible, la firme n’arrivant pas à se procurer les éléments nécessaires au développement et à la fabrication de ses produits notamment pour la 5G dont elle se revendique leader dans le monde.

