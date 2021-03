Realme X50 5G contre Oppo Reno4 Z 5G : deux smartphones au bon rapport qualité prix

Si vous hésitez entre les smartphones realme X50 5G et Oppo Reno4 Z 5G, vous êtes dans le bon article. En effet, il n’est pas toujours évident de voir quelles sont les caractéristiques les plus importantes et de les croiser afin de faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Entre les deux mobiles realme X50 5G et Oppo Reno4 Z 5G, nous avons peut-être une légère préférence pour la coque arrière du realme, plus originale et reflétant la lumière sur son dos alors que le Reno4 Z est plus classique. Des deux, c’est le X50 5G qui propose l’encombrement le plus important avec un poids de 202 grammes contre 184 grammes pour le Reno4 Z 5G. C’est ce dernier qui est le plus fin avec 8,1 mm d’épaisseur contre 8,9 mm pour le mobile realme. Ils ont tous les deux un lecteur d’empreinte digitale installé sur le bouton d’alimentation, sur profil droit de l’appareil. Comme leur nom l’indique, ils sont compatibles 5G et Wi-Fi ac. Il y a aussi du Bluetooth et du NFC.

Léger avantage au realme pour la puissance ?

Le realme X50 5G est animé par la puce de milieu de gamme, Snapdragon 765G alors que le Reno4 Z 5G s’appuie sur celle de la même gamme, chez Mediatek, le Dimensity 800. On peut compter sur 8 Go de RAM pour le mobile Oppo alors que le realme en propose 6 Go, un léger avantage au premier. C’est aussi lui a la configuration photo la plus complète avec un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un autre de 8 mégapixels et de deux derniers de 2 mégapixels chacun. Pour le realme X50 5G, il y a un capteur de 48 mégapixels aussi, avec aussi un 8 mégapixels pour les photos grand-angle, un capteur de 2 mégapixels et un dernier monochrome. Tous les deux profitent d’un double capteur frontal : 16+2 mégapixels.

Les Oppo Reno4 Z 5G et realme X50 5G sont équipés du même écran : LCD d’une diagonale de 6,57 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels, plat et ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin de proposer des défilements fluides. Enfin, le Reno4 Z 5G dispose d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh supportant la charge à 18 Watts alors que le realme X50 5G en a une de 4200 mAh capable d’encaisser une charge à 30 Watts, plus rapide.