Forfait mobile 5Go à 5€/mois : RED by SFR ou Bouygues Telecom, lequel choisir ?

Intéressés par un forfait mobile 5Go à 5€/mois ? Ça tombe bien, il est en promotion chez les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom ! Vous ne savez pas lequel choisir ? Pas de panique, nous vous aidons à les départager dans cet article.

Offres promotionnelles chez RED by SFR et Bouygues Telecom

Les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom proposent tous deux un forfait pas cher avec 5Go valable uniquement en ligne et sans engagement ; vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Le forfait 5Go chez RED by SFR

Le forfait RED 5Go est au prix de 5€/mois chez RED by SFR ; offre à saisir avant demain, vendredi 12 mars, minuit ! Ce forfait RED vous permet de profiter de 5Go d’Internet en France et d’utiliser jusqu’à 6Go lorsque vous êtes au sein de l’UE ou encore dans les DOM. Vous pourrez également appeler et envoyer vos messages (SMS/MMS) à volonté depuis ces destinations ainsi qu’en France.

La série spéciale 5Go chez Bouygues Telecom

De son côté, la série spéciale B&You 5Go coûte la somme de 4.99€/mois. Bouygues Telecom vous laisse jusqu’au mercredi 17 mars, 23h59, pour profiter de cette offre ! Cette dernière vous fait profiter de l’illimité pour l’ensemble de vos communications aussi bien en France qu’à l’étranger*. Aussi, vous bénéficiez de 5Go pour naviguer sur le web en France comme depuis l’Europe et les DOM.

*Europe et DOM

Forfait mobile 5Go : offre RED ou offre B&You ?

Les deux offres mobiles sans engagement présentées dans cet article sont intéressantes et identiques en termes de prix (à 1 centime près !). Nous avons cependant ciblé quelques éléments qui peuvent faire pencher la balance vers l’un ou l’autre de ces forfaits mobiles.

L’enveloppe data à l’étranger : RED by SFR propose de profiter de 6Go d’Internet lors de vos séjours dans l’UE et les DOM tandis que Bouygues Telecom vous propose de partager votre enveloppe data initiale de 5Go que vous soyez en France, au sein de l’UE ou dans les DOM.

L’ouverture aux DOM depuis la France : Bouygues Telecom offre la possibilité de communiquer sans compter (appels ET SMS) vers l’ensemble des DOM. RED by SFR de son côté propose uniquement les appels en illimité vers les DOM et sans inclure Mayotte.

Les petits détails : c’est selon vos affinités ! Par exemple, Bouygues Telecom offre l’accès à B.tv dont l’usage est décompté de l’enveloppe data mais illimité en Wi-Fi. De son côté, RED by SFR offre l’application SFR Cloud pour stocker vos documents à hauteur de 1Go.