Top Affaire : le smartphone 5G Samsung Galaxy A32 en promotion

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone 5G à petit prix, compatible avec votre forfait mobile spécial 5G, nous vous conseillons fortement le Samsung Galaxy A32 5G. Disponible depuis janvier 2021, le tout nouveau smartphone Samsung 5G connait déjà une baisse de prix incroyable. On va vous dire pourquoi vous devriez choisir ce modèle mais aussi où le trouver à petit prix.

Où acheter le Samsung Galaxy A32 5G au meilleur prix ?

Sorti en janvier dernier, le Samsung Galaxy A32 5G fait parti de notre classement des meilleurs smartphones 5G à moins de 350€ en 2021. Avec ce modèle, le constructeur coréen Samsung rend le smartphone 5G accessible à tous. Ce dernier offre un rapport qualité prix très intéressant. Proposé à 329€ lors de sa sortie, il est aujourd’hui possible de trouver le Galaxy A32 5G en promotion. Pour un Galaxy A32 pas cher, c’est chez Boulanger qu’il faut aller aujourd’hui.

Sur le site de Boulanger, vous découvrirez en effet avec plaisir que ce téléphone est disponible à 299€ au lieu de 329€, soit une réduction immédiate de -9%. Vous serez ravis d’apprendre que la livraison est gratuite et que votre nouveau téléphone vous sera expédié sous 24H. Vous pourrez en profiter très rapidement.

Quels sont les atouts du Galaxy A32 5G ?

Le Samsung Galaxy A32 5G a rejoint le classement des meilleurs smartphones Samsung à moins de 300€ en 2021 comme le Galaxy A51 ou encore le Galaxy A41. Mais ces deux derniers n’offrent pas la compatibilité 5G. C’est ce qui le différencie des autres. Le Galaxy A32 est équipé d’un écran IPS de 6.5 pouces affichant en HD+. Il propose un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Côté photo, il est doté de 4 capteurs photo dont un capteur principal de 48 Mpx et d’un ultra grand-angle de 8 Mpx. A l’avant, vous trouverez un capteur pour vos selfies de 13 Mpx. Avec une batterie puissante de 5000 mAh et sa compatibilité avec la charge rapide, vous pouvez utiliser votre téléphone de longues heures sans crainte.

Le Galaxy A32 5G embarque un SoC MediaTek Dimensity 720 couplé avec une mémoire vive de 4 Go, 6 Go ou 8 Go selon le modèle. Le modèle présenté en promotion chez Boulanger possède une RAM de 4 Go et un espace de stockage de 128 Go. Il existe également avec un stockage de 64 Go.