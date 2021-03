OnePlus 9, les visuels officiels dévoilés avant l’heure de la présentation prévue pour le 23 mars

La marque OnePlus a prévu d’organiser un évènement le 23 mars prochain pour présenter officiellement sa nouvelle série de smartphones OnePlus 9. Mais, bien avant l’heure, le site Winfuture a réussi à mettre la main sur les visuels officiels dévoilant les lignes des appareils de la gamme à venir. Voici aussi les caractéristiques techniques prévues.

Particulièrement attendue, la nouvelle série de smartphones OnePlus 9 a récemment fait l’objet de plusieurs fuites notamment au niveau de son design. Nous avons ainsi pu voir quelques photos semblant volées de l’appareil phare, le OnePlus 9 Pro. Fin janvier, nous avons eu vent de nouvelles images montrant distinctement les faces avant et arrière du mobile. Maintenant, les photos semblent tout à fait officielles et proviennent du site allemand Winfuture alors que la présentation doit avoir lieu le 23 mars 2021.

Design : le OnePlus 9 Pro sur les traces de son prédécesseur

Le design du OnePlus 9 Pro doit donc reprendre les grandes lignes de son illustre prédécesseur, le OnePlus 8 Pro avec un écran incurvé et proposant un poinçon dans le coin supérieur gauche pour laisser la place au capteur frontal. Il y a les boutons classiques ainsi celui qui permet de mettre en sourdine l’appareil. Le mobile serait décliné en noir, argent ou vert olive pour des finitions mates. Sur les images, nous pouvons voir le bloc photo optique qui porte la marque du partenaire Hasselblad qui a aidé à la mise au point des capteurs et au traitement des photos. OnePlus espère ainsi rattraper son retard face à la concurrence dans ce domaine, voulant étonner son monde. D’ailleurs le constructeur a récemment confirmé que le OnePlus 9 Pro serait capable de faire des photos avec une profondeur de 12 bits et filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Techniquement, le OnePlus 9 Pro s’appuiera sur une puce Qualcomm Snapdragon 888 ainsi que sur un écran de 6,7 pouces 120 Hz. La partie photo sera confiée à un capteur principal de 48 mégapixels Sony IMX789 associé à un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels, les deux avec des fonctionnalités grand-angle et ultra grand-angle, un peu à la manière du Find X3 Pro. Il y aurait aussi un capteur de 8 et un autre de 2 mégapixels avec téléobjectif zoom optique 3,3x.

Le OnePlus 9 aurait un design un peu moins abouti avec un écran plat, un dos brillant et un bloc optique plus réduit. Il serait décliné en noir, bleu ou violet. Techniquement, il serait équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 888, d’un écran de 6,5 pouces AMOLED 120 Hz FHD+ et disposerait d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge rapide 65 Watts. Rendez-vous le 23 mars, au plus tard pour la confirmation de tous ces éléments.