Une version 5G du Microsoft Surface Duo prévu pour cette année

Le nouveau smartphone à double écran Microsoft Surface Duo est disponible depuis la mi-février et commence à peine sa phase de commercialisation qu’on entend dire qu’une nouvelle version serait déjà en préparation. Elle pourrait profiter d’une compatibilité avec les réseaux 5G. En voici tous les détails.

Disponible depuis plusieurs mois maintenant aux Etats-Unis, le smartphone à double écran de Microsoft est aussi sorti en France, il y a seulement quelques semaines de cela. Pour son successeur ou peut-être seulement pour étoffer cette toute nouvelle gamme de produits, Microsoft travaillerait déjà sur une nouvelle déclinaison. Oui, parce qu’il faudrait très certainement plutôt parler d’une « évolution » que d’une « révolution ». En effet, on comprend que Microsoft doit aussi amortir les très nombreuses heures de recherche et développement, la production même si la première génération mériterait des améliorations selon les premiers retours des utilisateurs et des testeurs. La firme pourrait se contenter de quelques ajustements par ici ou par là.

2021 : l’année des smartphones pliants ou à double écran

Cette année 2021 devrait être celle des smartphones pliables puisque de nombreuses marques de mobiles s’apprêtent soit à renouveler leur gamme soit à proposer de nouveaux appareils intégrant des écrans flexibles. On s’attends à voir débarquer des mobiles de plus en plus abordables, les premières générations n’étant pas vraiment accessibles à tous vu leur prix. Pour le moment, nous n’avons pas d’informations concrètes sur la nouvelle Microsoft Surface Duo simplement sait-on que la firme de Redmond souhaite mettre un accent particulier sur l’optimisation du logiciel jugé comme décevant sur le modèle original.

Des petites évolutions à venir ?

En outre, le processeur devrait aussi logiquement être supérieur à celui qui est installé dans l’actuel Surface Duo et on pense notamment à une puce compatible 5G qui pourrait apporter une meilleure connectivité à l’appareil en situation de mobilité. Le support du Wi-Fi 6 serait également prévu. L’une des autres critiques qui serait faite sur le Surface Duo disponible concernerait le capteur photo principal pas à la hauteur des attentes. Il y a donc du plain sur la planche pour Microsoft qui pourrait proposer la seconde génération d’ici la fin de l’année, selon plusieurs analystes, histoire de ne pas trop laisser de temps se passer entre les modèles.