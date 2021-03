Fin des promos forfaits mobiles Very B&You de 5Go à 200Go à partir de 4.99€/mois

Si vous n’avez pas encore craqué pour l’une des séries spéciales Very B&You de l’opérateur Bouygues Telecom, il vous reste seulement deux jours pour en profiter ! De 5Go à 200Go à partir de 4.99€/mois, il y a de quoi satisfaire tout le monde ! Nous vous présentons les offres Very B&You dans cet article.

Le plein de data pour moins de 15€/mois

Internautes ultra-connectés, vous trouverez votre bonheur parmi les séries spéciales Very B&You suivantes : 100Go et 200Go. Que vous choisissiez l’une ou l’autre de ces offres, vous pourrez communiquer à volonté avec vos proches en France, de même que lorsque vous voyagez à travers l’Europe et les DOM !

La série spéciale B&You 100Go est au prix de 12.99€/mois et vous permet de surfer sur le web à hauteur de 100Go depuis la France et de profiter de 12Go (inclus) pour rester connecté lors de vos déplacements à l’étranger*.

La série spéciale B&You 200Go coûte seulement 2€ de plus chaque mois, à savoir 14.99€/mois ! Elle vous offre 200Go d’Internet pour naviguer en toute sérénité sur la toile, dont 15Go que vous pourrez utiliser depuis l’Europe et les DOM.

Les conditions relatives aux communications de ces deux offres Very B&You se présentent comme suit :

Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

L’essentiel et plus encore pour 4.99€/mois

Jusqu’à ce mercredi 17 mars, 23h59, Bouygues Telecom met à disposition ces promotions Very B&You, 100% en ligne et sans engagement. Vous aurez ainsi la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

La série spéciale 5Go est parfaite pour celles et ceux qui souhaiteraient un forfait mobile pas cher offrant l’illimité pour l’ensemble des communications en Métropole, mais également depuis l’Europe et les DOM ainsi qu’une enveloppe data de 5Go, utilisable aussi bien en France qu’à l’étranger*.

Au prix de 4.99€/mois, la série spéciale 5Go vous permet en plus de bénéficier de l’application B.tv pour regarder plus de 70 chaînes TV partout en Europe ! Sachez que l’accès à cette application est décompté de votre enveloppe Internet ou bien est illimité lorsque vous utilisez le Wi-Fi.

Dans le détail, cette série spéciale Very B&You propose les garanties suivantes :

5Go d’Internet en France et depuis l’Europe et les DOM

Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Application B.tv

*Europe et DOM