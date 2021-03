Baisse de prix exceptionnelle sur les 3 smartphones de la série Oppo Find X2

Après l’annonce officielle de la nouvelle série Oppo Find X3 et dans l’attente de sa disponibilité, il existe de belles promotions sur la série Find X2. Sortie au printemps 2020, il est possible aujourd’hui de trouver l’Oppo Find X2 Neo, le Find X2 Pro et le Find X2 Lite à petit prix. On a fait le tour des marchands et on va vous révéler dans cet article où aller les acheter au meilleur prix aujourd’hui.

Bon plan smartphone : l’Oppo Find X2 à moins de 300€

Parmi la série Find X2 du constructeur Oppo, on trouve l’Oppo Find X2 Lite. C’est le smartphone le plus abordable de la gamme car il s’agit d’une version allégée. En attendant que son successeur l’Oppo Find X3 Lite soit disponible, vous pourrez trouver le Find X2 Lite au meilleur prix chez l’opérateur RED by SFR. Avec 100€ de remise immédiate, il est proposé à 279€ au lieu de 379€.

L’Oppo Find X2 Lite est équipé d’un écran Amoled de 6.4 pouces, de 4 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx et d’une batterie de 4025 mAh. Côté processeur, il embarque une puce puissante Snapdragon 765G épaulée par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique de l’Oppo Find X2 Lite.

-42% de réduction sur l’Oppo Find X2 Néo

Avant de découvrir l’Oppo Find X3 Néo qui sera disponible dans quelques jours, sachez que l’Oppo Find X2 Néo est proposé à un prix exceptionnel chez Boulanger aujourd’hui ! Son prix passe de 699€ à 399€ seulement ! Soit une réduction immédiate de -42%. Il s’agit d’une très belle affaire car ce modèle n’est sorti que l’année dernière. Il offre donc encore de très belles performances.

L’Oppo Find X2 Néo est doté d’un écran Amoled de 6.5 pouces certifié HDR10+, de 4 capteurs photo arrière dont un principal de 48 Mpx et d’une batterie de 4025 mAh. Il embarque un SoC Snpadragon 765G comme la version Lite mais cette fois-ci avec 12 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique de l’Oppo Find X2 Néo.

500€ de remise immédiate sur l’Oppo Find X2 Pro

Avant l’arrivée de l’Oppo Find X3 Pro, la version précédente l’Oppo Find X2 Pro est affichée à un prix exceptionnel chez Boulanger aujourd’hui. La version la plus puissante de la série est en effet proposée au prix de 699€ au lieu de 1199€, soit une remise immédiate de 500€. Un smartphone haut de gamme aussi puissant à ce prix là, ce serait dommage de ne pas en profiter !

L’Oppo Find X2 Pro est équipé d’un grand écran Amoled de 6.7 pouces affichant en QHD+, d’un triple capteur photo dont un principal de 48 Mpx et d’une batterie de 4260 mAh. Il se différencie des versions Lite et Néo par son processeur. Il embarque un SoC Snapdragon 865 soutenu par 12 Go de mémoire vive et d’un stockage interne de 512 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique de l’Oppo Find X2 Pro.