TCL présente son smartphone ultra abordable TCL 20 SE avec une batterie de 5000 mAh

Timidement, la marque TCL développe son offre en matière de téléphone portable et vient d’annoncer la disponibilité de son offre la plus abordable avec le TCL 20 SE proposé à moins de 150 € avec 4 capteurs photo au dos. En voici tous les détails.

Après avoir officiellement dévoilé les caractéristiques techniques de son smartphone d’entrée de gamme, début janvier lors du CES 2021 qui s’est déroulé virtuellement pour cause de pandémie mondiale, le constructeur nous annonce une disponibilité pour le marché français et un prix particulièrement intéressant de moins de 150 € pour le nouveau téléphone portable TCL 20 SE. Il était présenté en même temps que le TCL 20 5G, un modèle légèrement plus musclé techniquement qui devrait arriver un peu plus tard en boutique.

Un très grand écran

Pour séduire un public aussi large que possible, le TCL 20 SE est équipé d’un très grand écran de 6,82 pouces ce qui en fait l’un des plus importants du marché même face aux modèles les plus haut de gamme. Cela permet de profiter de vidéos sur une très large surface, mais aussi disponible pour les jeux. L’encoche qui abrite le capteur photo frontal ne gêne pas pour toutes les applications multimédia car il reste plutôt discret. Le mobile mesure 172x77,14x9,1 mm pour un poids de 206 grammes ce qui reste raisonnable lorsqu’on sait que la moyenne des smartphones est de l’ordre de 200 grammes.

Le TCL 20 SE profite d’un écran très légèrement incurvé, sur un mode 2.5D avec une définition faible malgré tout, de 720x1640 pixels au format 20,5:9 et offrant une luminosité de 450 nits, selon son fabricant. Notez la possibilité de profiter d’un mode d’optimisation des vidéos SDR-to-HDR pour tenter d’obtenir des images claires en toutes circonstances avec un maximum de détails. Il y a deux haut-parleurs et le mobile semble certifié Hi-Res prometteur d’une très bonne qualité audio avec un casque compatible.

Une batterie de 5000 mAh pour un maximum d’autonomie

Le smartphone TCL 20 SE est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui devrait lui permettre de tenir au moins une journée et demie, voire plus avec une seule charge. Celle-ci se charge avec une puissance maximale de 18 Watts via un connecteur USB-C. Notez la possibilité de charger un autre mobile depuis ce port avec un câble correspondant. Le TCL 20 SE est proposé en deux déclinaisons pouvant accueillir une ou deux cartes SIM en plus de la carte mémoire micro SD pour étendre la capacité de stockage interne de 64 Go par défaut. Il y a 4 Go de mémoire vive ce qui n’est pas si mal pour un modèle d’entrée de gamme souvent limité à 3 Go associés à une puce Qualcomm Snapdragon 460. Un lecteur d’empreinte digitale installé au dos permet de déverrouiller le mobile. Le TCL 20 SE est compatible 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 5.0 et NFC pour le paiement sans contact.

Pour la partie photo, malgré le fait qu’il s’agisse d’un modèle d’entrée de gamme, le constructeur l’a tout de même équipé de 4 capteurs dont le module principal est un 16 mégapixels f/1.8 accompagné d’un capteur de 5 mégapixels pour le grand-angle sur 115 degrés et de deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun dont l’un des objectifs est dédié aux photos macro alors que l’autre s’occupe des calculs de profondeur de champ afin d’optimiser les portraits. Pour l’avant, il y a un capteur de 8 mégapixels capable de filmer avec une définition FHD à 30 images par seconde, comme pour l’arrière.

Le nouveau smartphone TCL 20 SE est disponible dès maintenant pour un prix de 150 € environ. Il est décliné en noir ou vert avec reflets.