Smartphones gaming RedMagic 6 et RedMagic 6 Pro : Précommandes dès le 9 avril à partir de 599 €

Il y a quelques jours, la marque RedMagic présentait ses deux nouveaux smartphones pensés pour le gaming, les RedMagic 6 et RedMagic 6 Pro. Proposant des fiches techniques particulièrement haut de gamme, ils seront disponibles en précommande à partir du 9 avril pour des livraisons dès le 15 avril pour des tarifs commençant à partir de 599 €. En voici tous les détails.

Présentés dans un premier temps pour le marché chinois, les RedMagic 6 et RedMagic 6 Pro ont été pensés pour offrir la meilleure expérience possible pour le gaming. Ils disposent de fiches techniques particulièrement musclées et seront très prochainement disponibles en Europe et en France. Ainsi, le constructeur a précisé que les précommandes seront ouvertes à partir du 9 avril 2021. Le RedMagic 6 avec 12 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne sera proposé à un prix de 599 €. Pour la version RedMagic 6 Pro embarquant 16 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne sera disponible à 699 €. Les livraisons ainsi que la vente directe seront effectives à partir du 15 avril 2021.

Une puce Qualcomm Snapdragon 888 pour être parfaitement à l’aise

Rappelons que le RedMagic 6, comme le RedMagic 6 Pro, est doté d’un écran AMOLED de 6,8 pouces FHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, soit bien plus que tous les autres smartphones du marché. Il s’agit d’une dalle 10 bits avec une fréquence de détection de 360 Hz multitouch et jusqu’à 500 Mhz avec un seul doigt pour une meilleure réactivité dans les jeux. Ils embarquent tous les deux une puce Qualcomm Snapdragon 888 refroidie grâce à un système de refroidissement liquide spécifique ainsi qu’une batterie de 5050 mAh qui supporte la charge rapide 66 Watts. Ils sont compatibles 5G et Wi-Fi 6.

Les mobiles sont animés par Android 11. La collaboration avec l’éditeur de jeux Tencent (League Of Legend, PUBG Mobile, Call Of Duty Mobile, etc.) a permis d’optimiser les mobiles avec les jeux, mais également les applications. Pour les photos, tous utilisent la même configuration à savoir un capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’un deuxième capteur de 8 mégapixels pour l’ultra grand angle et un dernier capteur de 2 mégapixels est là pour les photos en mode macro. Pour se prendre en selfie, l’appareil utilise un capteur de 8 mégapixels. Il y a un port audio jack 3,5 mm et un port USB-C. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran.