Baisse de prix exceptionnelle sur les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra

La dernière série mise en vente par Samsung, la série S21, connaît déjà des baisses de prix importantes seulement quelques semaines après sa sortie. On va vous dire aujourd’hui où vous pouvez trouver les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra au meilleur prix. On a interrogé de nombreux marchands pour dénicher les meilleures offres.

Bon plan : Samsung Galaxy S21 à 759€ avec un bonus reprise

Parmi les meilleurs smartphones haut de gamme en 2021, on trouve le Samsung Galaxy S21. Il vient directement concurrencer l’iPhone 12 d’Apple et le Mi 11 de Xiaomi. Disponible à sa sortie à 859€, il est aujourd’hui possible d’obtenir 100€ de réduction sur le Galaxy S21. Boulanger propose 100€ de bonus reprise sur votre ancien téléphone en magasin ou en Click and Collect. Ainsi en rapportant votre ancien smartphone, vous pourrez obtenir le S21 pour 759€ seulement. L’offre est valable jusqu’au 31 mars 2021 et l’argus de reprise peut varier en fonction de l’état, l’année et la configuration de l’appareil repris.

Le Samsung Galaxy S21 est équipé d’un écran Dynamic Amoled de 6.2 pouces affichant en full HD+, de trois capteurs photos dont un capteur grand-angle de 64 Mpx et d’une batterie de 4000 mAh. Côté processeur, il embarque un SoC Exynos 2100 épaulé par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S21.

Promotion exceptionnelle : le Galaxy S21+ moins cher que le S21

Chez Rakuten aujourd’hui, il est possible de trouver le Samsung Galaxy S21+ à un prix plus faible que le Galaxy S21. En effet avec une réduction exceptionnelle de -25%, le S21+ passe de 1109€ à 826€ seulement. Il est donc moins cher que le S21 qui est proposé hors promotion à 859€. A ce prix là, cette offre ne devrait pas rester en ligne très longtemps !

Le Samsung Galaxy S21+ dispose du même écran que le Galaxy S21 mais en plus grand. Il mesure 6.7 pouces. Il dispose également de 3 capteurs photo mais d’une batterie un peu plus puissante de 4800 mAh. C’est la puce Exynos 2100 qui anime ce smartphone soutenue par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S21+.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra à moins de 1000€

Le plus premium de la série Samsung Galaxy S21 est le S21 Ultra. Il offre puissance, performance et design. Sorti le 14 janvier dernier au prix de 1309€, il est en promotion en ce moment même à 952€ chez Rakuten. C’est chez ce marchand que vous trouverez le meilleur prix pour un Samsung Galaxy S21 Ultra pas cher.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est équipé d’un grand écran de 6.8 pouces, de trois capteurs photo dont un principal de 108 Mpx et d’une batterie puissante de 5000 mAh. Côté processeur, il embarque une puce Exynos 2100 épaulée par 12 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S21 Ultra.