Forfait mobile : Fin des promotions BIG RED dès 5€ par mois de 5Go à 200Go de data

Les offres promotionnelles proposées par l’opérateur RED by SFR sont encore disponibles jusqu’à ce soir, minuit ! De 5Go à 200Go, de 5€ à 15€; c’est maintenant ou jamais pour en profiter ! Vous trouverez le détail de ces offres dans cet article !

Offre RED 5Go pour 5€/mois

Idéal pour les petits budgets, avec toutefois l’essentiel et plus encore, le forfait RED 5Go coûte la modique somme de 5€/mois ! À ce tarif, vous disposez d’une enveloppe data de 5Go depuis la France et de 6Go pour naviguer sur Internet même lorsque vous voyagez au sein de l’UE et les DOM. Concernant vos communications, vous pourrez profiter de l’illimité pour l’ensemble de vos appels, SMS et MMS en provenance de la Métropole, mais également depuis l’UE et les DOM.

Ce forfait pas cher avec 5Go est sans engagement, vous laissant la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Dans le détail, le forfait RED 5Go à 5€ vous offre :

5Go d’Internet en France + 6Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Offres BIG RED : 100Go et 200Go pour maximum 15€

RED by SFR propose deux offres mobiles également sans engagement et à prix réduit pour satisfaire les internautes les plus connectés ! Ces deux forfaits vous permettent de bénéficier des mêmes garanties en termes de communications que celles du forfait 5G, détaillées ci-dessus.

Le forfait RED 100Go à 13€

L’offre RED 100Go vous propose 12Go d’Internet lorsque vous voyagez à travers l’UE et les DOM qui seront déduits de votre enveloppe data de 100Go dédiée à votre connexion depuis la France.

Le tarif du forfait sans engagement RED 100Go bénéficie de 7€/mois de réduction sur le tarif de base et s’élève ainsi à 13€/mois au lieu de 20€/mois. Vous pouvez faire l’économie de 4 mois d’abonnement au tarif initial dès la première année d’abonnement !

Le forfait RED 200Go à 15€

Le forfait RED 200Go bénéficie quant à lui d’une réduction de 10€/mois, soit 120€ d’économie après un an de souscription ! Ainsi, avec la promotion de RED by SFR, vous pouvez payer votre forfait 200Go au prix de 15€/mois au lieu de 25€ !

Vous l’aurez compris, ce forfait vous offre 200Go d’Internet lorsque vous êtes en France, dont 15Go que vous pourrez utiliser pour rester connecté lors de vos séjours au sein de l’UE et des DOM.