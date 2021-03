Le smartphone realme 8 Pro sera officiellement présenté le 24 mars, tous les détails

Après l’annonce récente du realme GT pour le marché chinois, pour le moment espère-t-on, le constructeur souhaite prendre la parole le 24 mars prochain afin de présenter l’un de ses modèles phares, le realme 8 Pro. Ce sera aussi l’occasion de dévoiler la nouvelle montre connectée realme Watch S Pro ainsi que les écouteurs sans fil realme Buds Air 2.

Alors que le realme GT est tout récent pour le marché chinois, le constructeur va bientôt présenter un nouveau modèle Premium, le realme 8 Pro. Il sera le premier de la série 8 du fabricant qui devrait compter plusieurs déclinaisons proposant des configurations distinctes afin de toucher un public aussi large que possible.

Un capteur photo 108 mégapixels embarqué et des fonctions vidéo

Avant même sa présentation, Realme nous a livré quelques détails sur le futur realme 8 Pro. Celui-ci sera équipé d’un capteur photo de 108 mégapixels, le Samsung HM2 ISOCELL, soit la troisième génération de ce type qui présente la particularité d’être 15% plus petit que son prédécesseur, selon son fabricant. En outre, il propose un zoom optique sans perte 3x. Le constructeur promet « une exposition globale bien équilibrée avec des couleurs vives et des détails nets dans les zones claires comme sombres, même après un zoom ». Toujours désireux de proposer des fonctions plus novatrices les unes que les autres en matière de photo et de vidéo, le realme 8 Pro embarquera le mode Starry Time-lapse qui permet de combiner plusieurs clips time-lapse de ciels étoilés pour arriver à une seule séquence. Il pourra aussi compter sur la fonction Tilt-shift qui se présente comme un rendu miniature des photos. Il est ici aidé par l’intelligence artificielle pour produire plus rapidement les photos mais également permettre la réalisation de vidéos dans ce mode miniature. Une première.

Le realme 8 Pro sera animé par Android 11 avec une surcouche logicielle realme UI 2.0 offrant des fonctions de personnalisation avec, selon le constructeur, trois piliers : créativité, socialité et productivité. Il sera présenté en même temps que les écouteurs intra auriculaire realme Buds Air 2 dotés d’un système de réduction active de bruit environnant et que la nouvelle montre connectée realme Watch S Pro embarquant 15 modes de sport et un moniteur d’oxygène sanguin et de fréquence cardiaque.



Rendez-vous le 24 mars, à 15 heures pour tout savoir sur ces produits.