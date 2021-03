BON PLAN : 3 smartphone Samsung Galaxy en promotion à moins de 200€

Ce mercredi 17 mars est le jour idéal pour acheter un smartphone Samsung Galaxy à moins de 200€. Les marchands Boulanger, Fnac et Rakuten se sont donné le mot pour proposer de belles promotions sur les smartphones. C’est le moment de craquer pour un Samsung Galaxy A21s, un Galaxy A12 ou encore un Galaxy A20s vraiment pas cher.

Promo Smartphone : Samsung Galaxy A20S à 154€

Le premier bon plan du jour est signé Rakuten. Il est en effet possible d’acheter le Samsung Galaxy A20s à 154.90€ au lieu de 241.54€. Bénéficiez ainsi de -35% de réduction. C’est chez Rakuten que vous trouverez le Galaxy A20s au meilleur prix aujourd’hui. Une livraison gratuite et rapide vous sera proposée.

Le Samsung Galaxy A20s est équipé d’un écran Infinity-V de 6.5, pouces, d’un triple capteur photo dont le principal de 13 Mpx et d’une batterie de 4000 mAh. Il embarque un processeur Snapdragon 450 épaulé par 3 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go.

Smartphone Samsung Galaxy A21s à moins de 200€

Parmi les smartphones Samsung Galaxy à moins de 200€, grâce à la promotion Fnac, on trouve le Galaxy A21s. Il est proposé actuellement à 188€ au lieu de 199€ habituellement. En le commandant chez Fnac, vous profiterez du paiement en plusieurs fois mais également de la livraison gratuite.

Le Samsung Galaxy A21s, annoncé en l’été 2020, est doté d’un écran de 6.5 pouces, de 4 modules photo dont un grand-angle de 48 Mpx et d’une batterie puissante de 5000 mAh. Côté processeur, il embarque un SoC Exynos 850 épaulé par 3 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A21s.

Le Samsung Galaxy A12 en promotion à 179€

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone Samsung Galaxy pas cher, l’offre de Boulanger sur le Samsung Galaxy A12 devrait vous plaire. Il est actuellement proposé avec -5% de remise, c'est-à-dire à 179€ au lieu de 189€. Chez Boulanger les frais de livraison sont offerts et un paiement en plusieurs fois est également possible.

Le Samsung Galaxy A12 est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces, de 4 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx et d’une batterie de 5 000 mAh. Il embarque un processeur Mediatek Helio P35 soutenu par 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A12.