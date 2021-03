Après plusieurs mois d’attente, le Nokia 5.4 est enfin disponible en France

Présenté mi-décembre 2020, le nouveau smartphone Nokia 5.4 est enfin disponible en boutique en France. Modèle de milieu de gamme, il est proposé à un prix particulièrement attractif voulant ainsi marcher sur les plates-bandes des fabricants chinois. En voici tous les détails.

Petit à petit, Nokia renouvelle ses gammes de smartphones et le dernier en date est le Nokia 5.4 qui a été officialisé mi-décembre 2020 après quelques fuites sur ses caractéristiques techniques. Il vient rejoindre les Nokia 3.4 et Nokia 2.4 disponibles depuis quelques mois maintenant en se positionnant juste au-dessus.

La photo, pour séduire et le mode Cinéma pour conclure

Le Nokia 5.4 profite d’une configuration photo à 4 capteurs. Le module principal est un capteur de 48 mégapixels avec la technologie Quad Pixel pour recadrer sans perte de qualité. Il est accompagné d’un autre capteur de 5 mégapixels pour le grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun. Le premier s’occupe des prises de vue en mode macro tandis que le deuxième gère les profondeurs de champ afin d’optimiser les portraits. Les objectifs sont inscrits dans un cercle, au dos, un peu comme le haut de gamme Huawei Mate 40 Pro, même s’il ne joue pas du tout dans la même catégorie en ce qui concerne la qualité photographique, ce dernier faisant partie des modèles les plus haut de gamme du marché. Le fabricant met en avant une fonction « Cinéma » qui permet de filmer avec une fréquence de 24 images par seconde (correspondant à la norme du cinéma) et au format 21:9. Une fonction de suppression du bruit du vent est prévue. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 16 mégapixels installé derrière le poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran du Nokia 5.4.

Une bonne connectivité mais limitée à la 4G

Le Nokia 5.4 est équipé d’un écran LCD de 6,39 pouces avec une définition HD+ au format 19,5:9. Il affiche une luminosité maximale de 400 nits, d’après son constructeur. Il fonctionne grâce à une puce Qualcomm Snapdragon 662 associée à 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage extensibles. Une version avec 6 Go avait été annoncée mais ne semble pas prévue pour le marché français qui doit se contenter de 4 Go de mémoire vive. Le mobile peut accepter deux cartes SIM pour une compatibilité avec les réseaux 4G. Il est aussi NFC et dispose d’un lecteur d’empreinte digitale installé au dos pour son déverrouillage. Le Nokia 5.4 est animé par Android 10 (avec la promesse de recevoir Android 11) dans une version épurée du système, comme les précédents modèles. La capacité de la batterie est de 5000 mAh. Ses dimensions sont de 160,97x75,99x8,7 mm pour un poids de 182 grammes, là encore conformes aux rumeurs à son sujet. Il y a un port USB-C et un connecteur audio jack 3,5 mm. Nokia annonce un indice de réparabilité de 6,7/10.

Le nouveau Nokia 5.4 est désormais disponible pour un prix de 219,90€ décliné en bleu foncé ou violet.