Xiaomi Redmi Note 10 contre Redmi Note 9, quelles sont les différences ?

À peine annoncé, le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 10 vous fait envie ? Mais que vaut-il face à son prédécesseur ? Est-il vraiment intéressant ? Afin de vous aider à faire le meilleur choix, nous vous proposons un article comparatif des différentes caractéristiques techniques.

Si vous aimez la couleur, le Redmi Note 9 est décliné en blanc, gris, vert ou gris alors que le Redmi Note 10 « n’est proposé qu’en blanc ou en vert ». Ce dernier est bien plus léger avec 179 grammes sur la balance contre 199 grammes pour la version 9. Il est également plus compact avec des dimensions de 160,46x74,5x8,29 contre 162,3x77,2x8,9 mm. Les deux disposent d’une batterie d’une capacité de 5020 mAh mais le Redmi Note 10 supporte la charge à 33 watts qui va plus vite qu’avec le Redmi Note 9. Xiaomi promet pouvoir passer de 0 à 50% en seulement 25 minutes.

Un Soc plus véloce mais de grandes similitudes

Le nouveau Redmi Note 10 profite d’une puce Qualcomm Snapdragon 678 alors que le Redmi Note 9 est équipé d’un Soc Mediatek Helio G85, moins puissant associé à 3 Go de RAM contre 4 Go pour le Redmi Note 10. Les deux embarquent 128 Go d’espace de stockage extensibles via une carte mémoire. Ils ont tous les deux des lecteurs d’empreinte digitale, mais celui du Redmi Note 10 est installé sur le côté alors qu’il est dans le dos pour le Redmi Note 9. Ils sont certifiés Hi-Res et profitent d’un port infrarouge pour les transformer en une télécommande universelle afin de piloter des équipements TV et audio, par exemple. On peut également compter sur une connectivité complète sur les deux appareils. Ils sont compatibles 4G, Wi-Fi 5 et NFC. Il y a un port USB-C et port audio jack 3,5 mm. Le Redmi Note 10 propose un son stéréo et intègre un moteur linéaire vibrant pour les jeux, par exemple.

Quelques petites différences

Le Redmi Note 9 dispose d’un écran LCD alors que celui du Redmi Note 10 s’appuie sur une dalle AMOLED, légèrement plus petite de 6,43 pouces contre 6,5. Les deux offrent une définition de, respectivement, 1080x2340 pixels contre 1080x2400 pixels sous 60 Hz. Enfin, la configuration photo est identique puisque le Redmi Note 10 reprend les capteurs de son prédécesseur, mais avec un traitement photo plus poussé, autorisé par son processeur plus performant. Il y a donc un capteur de 48 mégapixels comme caméra principale, un capteur de 8 mégapixels pour le grand-angle et deux capteurs de 2 mégapixels pour les macros et l’optimisation de portraits.