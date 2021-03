Forfait pas cher : La série Free 80Go passe à 9,99€/mois chez Free Mobile !

Si vous n’aviez pas encore jeté votre dévolu sur la série Free 80Go, c’est l’occasion de vous lancer ! L’offre promotionnelle passe en dessous de la barre des 10€/mois et est valable jusqu’au 23 mars ! Venez la (re)découvrir dans cet article !

La série Free 80Go est en promotion jusqu’au 23 mars

Ce matin, l’offre promotionnelle Free Mobile reste disponible jusqu’au 23 mars prochain, 23h59, mais en plus, elle passe à 9,99€/mois la première année de souscription ! Ainsi, pour moins de 10€/mois, vous pouvez profiter de 80Go d’Internet !

Pour bénéficier de cette promotion, vous ne devez pas avoir été abonné au forfait Free le mois qui précède votre souscription (30 jours) puisqu’elle est réservée à toute nouvelle souscription. Ce forfait est sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Au terme des 12 premiers mois d’abonnement, la série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, au prix de 19,99€/mois. Vous bénéficierez bien entendu davantage de garanties. À titre d’exemple, votre enveloppe data en France et à l’étranger sera beaucoup plus élevée (voire illimitée !) et vous pourrez profiter des communications et de votre connexion Internet depuis de nombreux pays, bien au-delà de l’Europe et des DOM !

Les garanties de la Série Free 80Go

Ce forfait pas cher vous permet de naviguer sur la toile à hauteur de 80Go lorsque vous êtes en France et de profiter de 8Go d’Internet lorsque vous voyagez à travers l’Europe et les DOM. Vous pourrez également appeler et envoyer vos messages sans vous limiter que vous soyez en France, en Europe ou encore dans les DOM.

Dans le détail, la série Free à 9,99€/mois pendant 1 an vous offre :