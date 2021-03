Samsung annonce la sortie de son nouveau smartphone de milieu de gamme, Galaxy A52 5G

La marque Samsung vient officiellement de présenter son nouveau téléphone portable Galaxy A52 5G qui vient remplacer l’actuel Galaxy A51 5G et se positionne au milieu de la gamme du fabricant lui permettant ainsi de couvrir de manière conséquente tous les segments du marché. En voici tous les détails.

Avec le Galaxy A52 5G, Samsung espère bien remporter un succès aussi important qu’avec son prédécesseur qui semble-t-il a réussi à séduire un public particulièrement large grâce notamment à une certaine polyvalence et un très bel écran, l’une des forces du fabricant sud-coréen à l’origine de ce composant. Il a été l’objet de nombreuses fuites autant sur sa partie physique que technique, le constructeur ayant, semble-t-il, beaucoup de mal à garder les détails secrets puisqu’on savait tout aussi des Galaxy S21 avant leur présentation officielle en janvier dernier. Le Galaxy A52 5G propose aussi un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces, comme son prédécesseur affichant toujours une définition de 1080x2400 pixels mais profitant, cette année d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 60 Hz sur le Galaxy A51 5G. En outre, on peut désormais compter sur une protection IP67 le rendant étanche ce qui n’était pas le cas sur le modèle précédent.

Techniquement parlant, quels sont les autres composants

Le Galaxy A52 5G est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 750 associé à 6 Go de mémoire vive avec 128 Go d’espace de stockage qui est extensible à la différence des Galaxy S21 interdisant cette possible d’extension de mémoire interne. Il est donc compatible 5G et Wi-Fi. Il dispose d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec une charge à 25 Watts, comme son prédécesseur, là où la concurrence va souvent jusqu’à 65 Watts même pour des modèles de milieu de gamme permettant une charge plus rapide.

Pour la partie photo, le Galaxy A52 5G va un peu plus loin que le modèle de l’année précédente puisqu’il remplace le capteur de 48 mégapixels par un 64 mégapixels mais garde les 13 mégapixels pour le grand angle et les deux autres objectifs de 5 mégapixels chacun pour les macros et l’optimisation des portraits. Pour se prendre en selfie, il y a le même capteur de 32 mégapixels que sur le Galaxy A51 5G.

Le Galaxy A72 et Galaxy A52 aussi présentés

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A52 5G est disponible en France et décliné en 4 coloris. Il est aussi accompagné du Galaxy A72 et du Galaxy A52. Ce dernier est compatible 4G avec une puce Snapdragon 720 et un écran 90 Hz. Le Galaxy A72 est aussi certifié IP67 et compatible 5G. Il dispose d’un écran de 6,7 pouces 90 Hz, d’une batterie de 5000 mAh, d’une puce Snapdragon 720 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage extensibles. Pour la configuration photo, il faut compter sur 64+12+8+5 et 32 mégapixels à l’avant.