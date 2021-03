Offre de lancement : Samsung Galaxy A52 et A52 5G avec une paire de Galaxy Buds+ offerts

Surprise hier de la part de Samsung qui a annoncé la sortie de deux nouveaux smartphones à savoir les Galaxy A52 et A52 5G. Le constructeur souhaite élargir son offre de smartphone 5G et donc également la gamme des Galaxy A. Regardons ensemble les caractéristiques de ces deux téléphones mais surtout on va vous dévoiler chez quel marchand vous trouverez les Galaxy A52 et A52 5G au meilleur prix aujourd’hui.

Offre de lancement Samsung Galaxy A52 disponible à 294€ + Galaxy Buds+ offerts

Annoncé hier, le Samsung Galaxy A52 est le tout dernier smartphone de milieu de gamme proposé par le constructeur Samsung. Il se veut polyvalent et accessible en termes de prix. Pour son lancement Samsung propose une belle offre car pour tout achat d’un Samsung Galaxy A52, une paire de Galaxy Buds+ blancs est offerte. Vous pouvez en profiter dès aujourd’hui et jusqu’au 7 avril prochain en achetant votre téléphone directement sur le site de Samsung. Il vous suffira ensuite de remplir une demande en ligne. Une fois votre demande acceptée, vous serez remboursés. En plus, bénéficiez de 50€ de bonus reprise sur votre ancien téléphone. Ainsi, votre Galaxy A52 ne vous coûtera que 294€.

Le Samsung Galaxy A52 est équipé d’un écran Full HD+ Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces, de 4 capteurs photo à l’arrière dont un principal de 64 Mpx et d’une batterie de 4500 mAh. Côté processeur, il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 720G épaulé par 4,6 ou 8 Go de RAM et et 128 ou 256 Go de stockage, extensible via microSD.

Bon Plan : Samsung Galaxy A52 5G + Galaxy Buds+ pour 399€

Si vous êtes attirés par la 5G, vous apprécierez le nouveau Galaxy A52 5G proposé par Samsung. Il partage de nombreuses caractéristiques communes avec le modèle Galaxy A52 mais il se différencie par sa compatibilité à la 5G et par son SoC plus puissant. Il est proposé au prix de 449€ pour sa sortie chez l’ensemble des marchands. Pour profiter de la meilleure offre sur le Galaxy A52 5G, il faut aller directement sur le site de Samsung. Là aussi pour tout achat d’un Galaxy A52 5G, une paire de Galaxy Buds+ est offerte. Cette offre n’est valable que sur le site du constructeur. Pour ce modèle aussi, vous pouvez bénéficier de 50€ de reprise sur votre ancien téléphone ce qui ramène le Galaxy A52 5G à 399€ seulement.

Le Samsung Galaxy A52 5G possède également un écran Full HD+ Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces, 4 capteurs photos à l’arrière dont un principal de 64 Mpx et une batterie de 4500 mAh. Comme son nom l’indique, il est compatible 5G ! Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 750G couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible via microSD.