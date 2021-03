La série Oppo Find X3 est disponible en précommande, jusqu’à 450 € d’accessoires offerts

La semaine dernière, Oppo levait officiellement le voile sur la nouvelle série de smartphones Find X3 composé des modèles Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite. Aujourd’hui, les précommandes sont ouvertes et il est donc possible de réserver l’un de ses téléphones portables. Pour l’occasion, le constructeur propose plusieurs accessoires offerts allant jusqu’à un chargeur sans fil, une montre connectée et une coque de protection livrés avec le mobile ce qui représente tout de même une économie de 450 €.

Les nouveaux smartphones Oppo Find X3 sont disponibles à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29 mars en précommande pour une livraison dès le 30 mars. Tous les modèles Pro, Neo et Lite sont ainsi proposés. Pour l’occasion, Oppo propose une offre assez exceptionnelle puisqu’elle permet d’économiser jusqu’à 450 €. En effet, pour toute précommande d’un smartphone Oppo Find X3 Pro entre le 18 et le 29 mars 2021, vous recevez un pack comprenant une montre connectée Oppo Watch 46 mm Bluetooth noire d’une valeur de 329,99 €, un chargeur à induction VOOCAir 45 W d’une valeur de 79,99 € et une coque de protection en kevlar d’une valeur de 39,99 €.

Si vous préférez le Find X3 Neo, Oppo propose d’offrir une montre connectée Oppo Watch 41 mm Bluetooth argent ou noire d’une valeur de 249,99 €. Enfin pour une précommande du Oppo Find X3 Lite, le constructeur offre une paire d’écouteurs sans fil Oppo Enco X d’une valeur de 149,99 €.

Une proposition plus intéressante que l’an passé ?

Avec de telles propositions, Oppo espère bien séduire un public aussi large que possible. C’est une pratique de plus en plus répandue qui permet à la marque de se faire un peu de notoriété autour de l’annonce et ensuite de reprendre la parole pour la sortie effective, mais aussi pour prendre le pouls du marché et voir si les acheteurs sont au rendez-vous. Pour cela, le constructeur va un peu plus loin que l’année dernière pour son Find X2 Pro puisqu’elle proposait alors un casque B&O BeoPlay H8i d’une valeur de 400 € pour toute précommande du modèle phare. En 2021, Oppo diversifie son offre.

Tous les mobiles de la série Find X3 fonctionnent sous Android 11 avec une nouvelle version de ColorOS 11. Le système arrive avec quelques nouveautés et des possibilités de personnalisation plus poussées.

Le nouveau smartphone Oppo Find X3 Pro est proposé à un prix de 1149 € avec une montre connectée, un chargeur et une coque de protection offerts. Comptez sur un tarif de 799 € pour le Oppo Find X3 Neo avec une montre connectée offerte et 449 € pour le Find X3 Lite avec des écouteurs sans fil offerts.