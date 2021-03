Top promo sur Orange ou SFR : forfait mobile 10Go à 4.99€

Jusqu’au 23 mars inclus, l’opérateur qui s’ajuste à votre consommation vous offre la possibilité de profiter de son forfait Le petit à partir de 4.99€/mois ! Sans engagement et neutre en CO2, nous vous le présentons dans cet article.

Forfait Le petit : écologique et en réduction la première année

Idéal pour les petits budgets mais aussi pour celles et ceux qui souhaiteraient s’investir pour un monde plus vert. En effet, Prixtel, en plus de sa volonté de faire payer le prix juste aux consommateurs, s’investit dans une démarche écologique en proposant des forfaits neutres en CO2. Pour ce faire, il s’engage à participer à la reforestation en plantant des centaines d’arbres sur le territoire français ; compensant ainsi les émissions de CO2 liées à l’utilisation de ses forfaits mobiles. Prixtel a déjà replanté 20 ha de bois en France.

L’opérateur vous propose également de choisir entre le réseau Orange et SFR afin de garantir la couverture réseau la plus efficace en fonction de votre lieu d’habitation. Enfin, le forfait Le petit est sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez, sans aucuns frais à prévoir.

Jusqu’à ce mardi 23 mars, 23h59, vous pouvez profiter d’une réduction de 5€/mois sur le forfait Le petit, quelle que soit votre consommation Internet, et ce les 12 premiers mois de votre abonnement. Ainsi, pour bénéficier de 10Go, vous devrez vous acquitter de la somme de 4.99€/mois pendant 1 an avant de passer à 9.99€/mois. Si vous souhaitez surfer un peu plus sur le web (jusqu’à 15Go), il vous faudra verser 3€ supplémentaires chaque mois, même après la première année. Enfin, pour consommer jusqu’à 20Go d’Internet, cela vous coûtera 9.99€/mois puis 14.99€/mois.

Forfait Le petit : découvrez ses garanties

Ce forfait pas cher vous offre la possibilité de rester connecté lorsque vous voyagez à travers l’Union européenne et les départements d’outre-mer ! En effet, une enveloppe data de 10Go est dédiée à votre utilisation Internet depuis ces destinations ; sachez néanmoins que ces derniers seront décomptés de votre enveloppe globale.

Pour que vous puissiez communiquer sans vous limiter, Prixtel vous offre l’illimité que vous soyez en France, dans l’UE ou encore dans les DOM !

En résumé, le forfait Le Petit c’est :

Jusqu’à 10Go : 4.99€/mois pendant 1 an puis 9.99€

pendant 1 an puis 9.99€ De 10Go à 15Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 12.99€

pendant 1 an puis 12.99€ De 15Go à 20Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

pendant 1 an puis 14.99€ 10Go d’Internet utilisables depuis l’UE et les DOM

d’Internet utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Si le forfait Le petit ne couvre pas vos besoins en data, sachez qu’il existe les forfaits Le grand (jusqu’à 80Go) et le Géant (jusqu’à 200Go en 5G), tous deux également en promotion jusqu’au 23 mars !