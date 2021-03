RED Deal : un iPhone 8 offert avec le forfait RED 100Go à 15€ !

Vous avez bien lu, vous pouvez obtenir un iPhone 8 gratuitement pour toute souscription au forfait RED 100Go ! RED by SFR vous laisse jusqu’au 22 mars pour en profiter ! Découvrez l’offre dans cet article.

Offre RED Deal : l’iPhone 8 offert

RED by SFR vous offre un iPhone 8 reconditionné Grade A, c’est-à-dire en très bon état. Rassurez-vous, cela signifie que votre smartphone a été testé, contrôlé et réinitialisé pour vous garantir une utilisation optimale ! Quel que soit votre opérateur, cet iPhone 8 vous conviendra puisque le nécessaire a été fait. Vous bénéficiez en plus d’une garantie de 24 mois et pourrez profiter d’accessoires neufs, livrés gratuitement avec votre smartphone !

L’iPhone 8, de coloris gris sidéral et d’une valeur de 309€, est doté d’un écran 4,7 pouces et d’une résolution de 1334x750 pixels. Côté appareil photo, ce dernier comporte un capteur arrière de 12Mpx ainsi qu’un capteur avant pour faire vos selfies avec une résolution de 7Mpx. Pour stocker vos documents et multimédias, vous profiterez d’une mémoire utilisateur de 64Go.

Le forfait RED 100Go

Vous l’aurez compris, la condition pour bénéficier de l’iPhone 8 gratuitement est de souscrire au forfait RED 100Go pour une durée minimale de 24 mois. Le tarif de ce forfait est en baisse, vous pourrez ainsi en profiter pour la somme de 15€/mois au lieu de 20€ !

Avec ce forfait, vous pourrez profiter de 100Go pour surfer sur le Net depuis la France et de 13Go pour rester connecté lors de vos déplacements à travers l’Union européenne et les départements d’outre-mer.

Du côté des communications, ce forfait pas cher vous propose de belles garanties, à savoir :

Depuis la France : appels illimités vers la Métropole, l’Amérique du Nord et les DOM (hors Mayotte) / SMS et MMS illimités vers la Métropole

(hors Mayotte) / SMS et MMS illimités vers la Métropole Depuis l’étranger* : appels illimités vers l’UE, les DOM, la Suisse et l’Andorre / SMS et MMS illimités vers la Métropole, l’Europe, les DOM, la Suisse et l’Andorre

*UE, DOM, Suisse, Andorre

Sachez que RED by SFR propose aussi quatre autres Séries Limitées sans engagement de durée dès 5€ par mois jusqu'au 22 mars inclus.