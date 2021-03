Oppo Find X3 Pro contre Xiaomi Mi 11, lequel est le meilleur ?

Les marques cousines Xiaomi et Oppo ont récemment présenté leurs smartphones haut de gamme bien qu’on attende encore un Mi 11 Pro mais le temps est venu de les opposer afin de voir lequel correspond le mieux à vos besoins. Voici donc quelques éléments qui devraient vous permettre de faire le choix le plus éclairé possible entre le Find X3 Pro et Mi 11.

Commençons par le design des appareils qui sont tous les deux assez remarquables. Soulignons tout de même une prouesse technique de la part d’Oppo avec la coque arrière en verre du Find X3 Pro qui revient sur les objectifs photo installés au dos. Pour le Mi 11, c’est plus classique, mais aussi très efficace et bien fini. Le Find X3 Pro est un tout petit peu moins lourd que le Mi 11 avec 193 contre 196 grammes. C’est le Mi 11 qui est le plus fin avec 8,1 contre 8,26 mm chez Oppo.

La même puce, mais pas la même quantité de mémoire vive

Tous les deux profitent du processeur Qualcomm Snapdragon 888, mais alors que le Mi 11 dispose de 8 Go de RAM, le Find X3 Pro en propose 12. Pour la capacité de stockage interne, le Mi 11 est décliné en n128 ou 256 Go alors qu’on n’a pas le choix pour le Find X3 Pro qui est équipé d’une mémoire de 256 Go.

Leurs batteries sont presque équivalentes avec 4500 mAh répartis en deux modules chez Oppo et 4600 mAh pour le Mi 11. Là où il va y avoir une différence, c’est dans le temps de chargement. Le Oppo supporte jusqu’à 65 Watts tandis que le Mi 11 va jusqu’à 50 Watts. Par contre, en chargement sans fil, le Find X3 Pro accepte les 30 Watts là où le Mi 11 peut recevoir 50 Watts. Les deux permettent la charge inversée avec un léger avantage de rapidité pour le Oppo.

Des écrans de tailles différentes, mais assez similaires

Les écrans des Mi 11 et Find X3 Pro s’appuient sur une dalle AMOLED de 6,81 pouces pour le premier et de 6,7 pouces pour le second. Ils sont tous les deux 120Hz avec une définition de quelques pixels de plus pour le Find X3 Pro compatible HDR10 contre HDR10+ pour le Mi 11. Ce dernier a la particularité d’avoir les 4 bords incurvés contre les deux côtés sur le Find X3 Pro. Les deux profitent d’une dalle 10 bits affichant jusqu’à 1 milliard de couleurs. En dessous, il y a un lecteur d’empreinte digitale. Le Xiaomi Mi 11 profite d’un port infrarouge qui permet de le transformer en une télécommande universelle.

Pour la partie photo, le Mi 11 dispose d’un capteur de 108 mégapixels accompagné d’un module de 13 mégapixels pour le grand-angle et 5 mégapixels pour les photos macro. Pour sa part, le Find X3 Pro embarque deux capteurs de 50 mégapixels ultra grand angle, un capteur de 13 mégapixels avec zoom optique 2x et un capteur microscopique de 3 mégapixels capable de grandir jusqu’à x60. Pour se prendre en selfie, le Find X3 Pro utilise un capteur de 32 mégapixels alors qu’il est de 20 mégapixels sur le Mi 11.

Le smartphone Oppo Find X3 Pro est proposé en précommande depuis le 18 mars jusqu’au 29 mars 2021 avec une montre connectée, un chargeur sans fil et des écouteurs offerts à 1149 €. Le Xiaomi Mi 11 est proposé à partir de 799 €.