Les prochaines dates de lancement des smartphones, tablettes et PC portables Samsung

Difficile pour les constructeurs de garder certaines informations secrètes et Samsung est l’une des entreprises les plus scrutées dans ce domaine étant donnée l’attente des utilisateurs. Juste après la présentation officielle des Galaxy A52 5G, Galaxy A52 et Galaxy A72, Evan Blass publie le calendrier des prochains lancements du constructeur sud-coréen jusqu’en août.