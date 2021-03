Pourquoi il est primordial de choisir des accessoires certifiés pour son smartphone reconditionné ?

De plus en plus de marchands proposent des smartphones reconditionnés à des prix très attractifs. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire le choix de la seconde main ou de l’occasion pour votre téléphone. C’est une très bonne chose ! Mais vous êtes vous déjà interrogés sur la provenance et la qualité des accessoires qui accompagnent ces smartphones ? Si la réponse est non, vous pourriez être surpris par la suite de cet article !

L’importance des accessoires accompagnants les smartphones reconditionnés

Le smartphone reconditionné est généralement livré, tout comme les smartphones neufs, avec des accessoires comme un chargeur, un câble, un kit piéton ou encore un extracteur de carte SIM. Si l’on comprend tout de suite que le smartphone a pu bénéficier de nombreuses vérifications et de contrôles minutieux avant d’être remis en vente, qu’en est-il de la qualité des accessoires qui l’accompagnent ? Mêmes si ces derniers sont neufs, il est important de s’interroger sur leur provenance et leur qualité. Il existe en effet des normes qui vous garantissent la conformité des accessoires. Cela signifie que vous pouvez les utiliser sans aucun risque pour vous ou votre famille. S’assurer de la conformité de ces produits est primordial car malheureusement beaucoup ne sont pas en règle et peuvent être très dangereux.

Accessoires non certifiés : les risques

La société Elégance Mobile– Wemtek nous a fait part des tests qu’elle effectue pour s’assurer de la qualité et conformité de ses accessoires pour smartphones reconditionnés, qu’elle propose aux particuliers ou aux reconditionneurs. De nombreux tests sont effectués en amont par des laboratoires indépendants afin de s’assurer que les accessoires ne présentent aucun danger lors de leur utilisation. En tant que consommateur, il vous faut donc jeter un œil également sur les accessoires vendus avec votre smartphone.

Avec des accessoires non certifiés et non conformes vous risquez :

L’incendie de votre maison

D’être électrocuté

D’abîmer vote appareil

D’être en contact avec des substances dangereuses comme le plomb, le mercure et le cadmium, le chrome ou les phtalates

Pour vous aider à vous y retrouver, vous pouvez vérifier par exemple que les accessoires comportent les certifications CE et RoHS délivrées par des laboratoires comme SGS ou Intertek reconnus pour leur applications scrupuleuse des normes.La norme CE indique que le produit a été contrôlé et testé et qu’il est conforme aux exigences européennes en matière de santé et de sécurité. La mention RoHS vise à limiter l’utilisation de substances dangereuses déclaré cancérigène ou allergène par l’autorité de santé. Ainsi, vous pourrez utiliser le chargeur fourni en toute sécurité. Vous éviterez les risques d’incendie, d’électrocution ou encore de dommage sur votre appareil. L’ensemble des accessoires proposés par Elégance Mobile – Wemtek possèdent l’ensemble de ces certifications.

Voici les logos et mentions obligatoires qui peuvent vous indiquer si le chargeur de votre smartphone reconditionné est fiable et de qualité :

Des accessoires certifiés mais aussi éthiques

Si la qualité des accessoires est primordiale, il est aussi bon de s’intéresser à la question éthique. Savez-vous par qui et dans quelles conditions ont été fabriqués les accessoires de votre téléphone reconditionné ? Peu d’entre nous peuvent répondre à cette question et il est donc temps que cela change !

Une société comme Elégance Mobile – Wemtek s’assure de travailler avec des usines partenaires fiables et sérieuses certifiés BSCI et ISO. Ainsi des rapports d’audit sont effectués régulièrement par des organismes accrédités visant à vérifier que les conditions sociales des travailleurs soient respectées. Les droits des travailleurs sont pris en compte lors du choix d’un partenaire afin de garantir la qualité et conditions de travail.

Maintenant que vous êtes mieux informés, vous pourrez faire attention aux accessoires de votre futur smartphone reconditionné.