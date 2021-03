PROMOS ! Les forfaits mobiles à moins de 10€ de 20Go à 200Go chez Free Mobile et les MVNO

De 20Go à 200Go pour moins de 10€/mois, vous trouverez votre bonheur à coup sûr parmi les offres promotionnelles des opérateurs La Poste Mobile, Prixtel, Free Mobile et Cdiscount Mobile, valables jusqu’à ce mardi 23 mars ! Nous vous les présentons dans cet article.

La Poste Mobile : forfait SIM 20Go à 9.99€/mois

Jusqu’à mardi prochain, La Poste Mobile vous permet de profiter du forfait SIM au prix de 9.99€/mois pour profiter de 20Go d’Internet en France ! À ce prix, vous bénéficiez également de l’illimité aussi bien pour vos appels que pour vos messages que vous soyez en France, en Europe et dans les DOM.

Cette offre est une exclusivité web et sans engagement, vous permettant ainsi de résilier à tout moment votre abonnement, sans frais.

Dans le détail, ce forfait pas cher vous propose les garanties suivantes :

20Go d’Internet en France, dont 10Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel : forfait Le grand à prix réduit pendant 1 an

L’opérateur Prixtel propose quant à lui 7€/mois de réduction la première année d’abonnement sur son forfait Le grand, neutre en CO2 et sans engagement. Disponible sur le réseau Orange ou SFR, au choix, il vous offre donc jusqu’à 40Go d’Internet en France pour la somme de 7.99€/mois pendant 1 an avant de passer au tarif mensuel de 14.99€. Si vous consommez plus, vous paierez davantage votre abonnement.

Dans le détail, ce forfait sans engagement se compose comme suit :

Jusqu’à 40Go* d’Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*premier palier data du forfait Le grand

Free Mobile : série limitée 80Go à 9.99€

La série Free 80Go de l’opérateur Free Mobile est sans engagement et au prix de 9.99€/mois pendant une année avant de passer à 19.99€/mois. Cette augmentation de prix est due au changement automatique de forfait (forfait Free 5G), entrainant par la même occasion davantage de garanties.

Cette série Free vous offre les garanties suivantes :

80Go d’Internet en France, dont 8Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Cdiscount Mobile : le maximum de data pour 9.99€/mois

Cdiscount Mobile vous laisse une journée supplémentaire pour profiter de son offre limitée 200Go dont le tarif s’élève à seulement 9.99€/mois la première année de souscription ! Au-delà, vous paierez le prix mensuel de base, à savoir 24.99€.

L’offre limitée se présente comme suit :

200Go d’Internet en France, dont 5Go utilisables depuis l’Europe* et les DOM

utilisables depuis l’Europe* et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*UE, DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein