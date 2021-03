Fin des promotions sur les forfaits RED de 5Go à 130Go dès 5€/mois !

C’est le dernier jour pour profiter des offres promotionnelles proposées par l’opérateur RED by SFR ! De 5Go à 130Go à partir de 5€/mois, il y en a pour toutes les envies et tous les budgets ! Nous vous les présentons dans cet article.

Forfait RED 5Go à petit prix

Idéal pour les petits budgets et les besoins très raisonnable en termes de data, le forfait 5Go est au prix de 5€/mois ! Il vous permettra de bénéficier de 5Go d’Internet chaque mois en France, mais également de 6Go supplémentaires pour que vous puissiez vous connecter lorsque vous voyagez au sein de l’UE ou encore dans les DOM !

Du côté des communications, vous profiterez de l’illimité pour appeler et envoyer vos messages sans compter depuis ces destinations. Sachez que lorsque vous appellerez depuis la France vers les DOM (hors Mayotte), vous bénéficierez également de l’illimité !

Forfaits RED 80Go et 100Go à prix réduit

Pour celles et ceux qui souhaitent une belle enveloppe data à prix réduit, vous allez apprécier les deux forfaits sans engagement 80Go et 100Go de RED by SFR ! En effet, l’offre RED 80Go est au prix de 13€/mois au lieu de 17€ et le forfait RED 100Go, quant à lui, vaut la somme de 15€/mois au lieu de 20€ !

L’offre RED 80Go propose les garanties suivantes :

80Go d’Internet en France + 10Go supplémentaires utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

L’offre RED 100Go comprend les garanties suivantes :

100Go d’Internet en France + 12Go supplémentaires utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Forfait RED 130Go : en réduction et disponible avec la 4G et la 5G

Pour les internautes les plus connectés d’entre vous, le forfait RED 130Go est non seulement à prix réduit, mais aussi disponible avec le réseau 5G !

Ainsi, pour bénéficier de 130Go d’Internet en France (4G), il vous faudra verser la somme de 19€/mois, au lieu de 25€ ! Si vous souhaitez profiter de cette enveloppe data avec la 5G, il faudra payer 5€ de plus chaque mois, à savoir 24€/mois (au lieu de 30€ !).

Dans le détail, l’offre RED 130Go (en 4G et en 5G) c’est :