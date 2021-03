Les Moto G100 et Moto G60 présentés le 25 mars ?

Motorola est loin d’avoir lâché le marché des smartphones et concentre ses efforts sur l’Europe avec l’arrivée prochaine de deux nouveaux appareils qui seraient particulièrement abordables et proposeraient des fiches techniques intéressantes. La date du 25 mars est avancée pour la présentation officielle…

Plutôt que de proposer une série complète de mobiles haut de gamme, Motorola préfère s’intéresser au milieu de gamme avec l’arrivée prochaine d’un modèle baptisé Moto G100 qui serait une déclinaison du Edge S lancé officiellement en Chine fin janvier. Celui-ci pourrait être officiellement dévoilé le 25 mars, car la marque semble organiser un événement à cette date, selon un twittos souvent bien renseigné. Le Moto G100 serait doté d’une puce Qualcomm Snapdragon 870 avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire interne. Il disposerait d’un écran de 6,7 pouces 90 Hz, LCD et de trois capteurs photos au dos (64+16+2 mégapixels) ainsi que d’une batterie de 5000 mAh.

À quoi faut-il s’attendre pour le Motorola G60 ?

Récemment, Motorola a dévoilé les G10 et G30. Ils pourraient donc être rejoints par le G60 en Europe et en Amérique latine. Il utiliserait un écran de 6,78 pouces FHD+ affichant une définition de 1080x2460 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran serait poinçonné dans le coin supérieur gauche pour laisser le champ libre au capteur photo de 32 mégapixels installé derrière. À l’arrière, il y a un capteur principal de 108 mégapixels, le Samsung ISOCELL HM2, troisième du genre, déjà monté sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro et que l’on attend sur le realme 8 Pro. Il serait accompagné d’un capteur de 16 mégapixels pour l’ultra grand angle. Il y aurait aussi un dernier capteur de 2 mégapixels.

Le Motorola G60 embarquerait 4 ou 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage UFS 2.1. Il serait animé par une batterie d’une capacité de 6000 mAh afin de tenir deux jours. Pour le moment, toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur. Il est toutefois possible que le suspens ne dure plus très longtemps si la date du 25 mars est bien celle de la présentation des nouveautés Motorola.