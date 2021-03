Les Xiaomi Redmi Note 10 et Redmi Note 10 pro sont désormais disponibles à partir de 200 €

Au début du mois, Xiaomi a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones de la série Redmi Note 10. Si plusieurs modèles ont été annoncés, en France, les Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro aux fiches techniques très intéressantes sont désormais disponibles à partir de 200 €. En voici tous les détails.

La marque Xiaomi a annoncé la commercialisation de quatre modèles pour la série Redmi Note 10. Les Redmi Note 10 et le Redmi Note 10 Pro ont été officialisés début mars lors d’une présentation virtuelle comme c’est actuellement le cas pour toutes les entreprises qui souhaitent prendre la parole. Mobiles de milieu de gamme, ils proposent des fiches techniques intéressantes.

Un nouveau capteur 108 mégapixels pour la version Pro

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro correspond à la version la plus avancée dans la série. Il est équipé d’un écran de 6,67 pouces AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 732G compatible 4G associée à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Il y a une batterie d’une capacité de 5020 mAh supportant la charge filaire 33 Watts. Pour la partie photo, le Redmi Note 10 Pro dispose d’un capteur photo principal de 108 mégapixels, un Samsung ISOCELL HM2. Il est associé à un capteur de 8 mégapixels pour le grand-angle, un téléobjectif de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. La caméra à selfie utilise un capteur de 16 mégapixels. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le côté au niveau du bouton d’alimentation.

Une grande batterie 5020 mAh avec charge rapide pour le Redmi Note 10

De son côté, le Redmi Note 10 utilise un écran AMOLED de 6,43 pouces promettant une luminosité de 1100 nits. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 678 4G qui est associée à 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 5020 mAh supportant aussi la charge filaire à 33 Watts. Pour la partie photo, il utilise un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif de 8 mégapixels pour les photos grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun. Il y a un lecteur d’empreinte digitale au niveau du bouton d’alimentation. Il est propos en gris, blanc ou vert.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro est décliné en gris, bleu ou bronze. Il est désormais disponible à un prix de 299,99 €. Comptez sur un tarif de 199,99 € pour le modèle Xiaomi Redmi Note 10.