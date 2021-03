Xiaomi (Poco) lâche les Poco X3 Pro et Poco F3 à partir de 199 € et écrans 120 Hz

Comme attendu, la marque Poco a levé officiellement le voile sur son nouveau modèle le Poco X3 Pro mais également sur une version plus musclée encore avec le Poco F3. Ils viennent ainsi renforcer la gamme et veulent s’adresser à un très large public en étant particulièrement abordables puisque le Poco X3 Pro est disponible à partir de 199 € seulement pour les premiers acquéreurs. En voici tous les détails.

Poco, la marque filiale de Xiaomi vient de présenter son nouveau smartphone quelques mois après l’annonce du Poco M3 avec sa batterie de 6000 mAh à moins de 160 €. Actuellement, il y a également sur le marché le Poco X3 NFC qui propose un écran 120 Hz, une batterie supérieure à 5000 mAh et 4 capteurs photo au dos. Le Poco X3 Pro est plus évolué au regard de ce que nous annonce le fabricant alors que le Poco F3 va encore plus loin.

Ainsi, le Poco X3 Pro est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 860 gravée en 7 nm. Celle-ci ne serait-être autre chose qu’une évolution du Snapdragon 855+ qui date de 2019 mais qui a largement fait ses preuves sur les modèles de smartphones les plus haut de gamme à l’époque. Il peut donc être un composant de choix pour un appareil abordable aujourd’hui et offre des performances largement suffisantes au segment de marché visé par ce mobile Poco. Par rapport au Snapdragon 765G, Poco annonce une augmentation de performances de 52%. Comme régulièrement, Poco décline son smartphone avec plusieurs capacités de mémoire vive et de stockage. Il arrive ainsi avec 6 ou 8 Go de RAM au format LPDDR4 et avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne au format UFS 3.1 (200% plus rapide qu’avec du UFS 2.1). Il est possible d’étendre cette mémoire avec une carte micro SD.

Un écran 120 Hz pour le Poco X3 Pro

Il faut compter sur une batterie d’une capacité de 5160 mAh à l’intérieur qui peut supporter la charge rapide à 33 Watts. Le Poco X3 Pro utilise une dalle LCD de 6,67 pouces avec une définition FHD et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin de proposer des défilements fluides tant sur les pages des réseaux sociaux que dans les jeux vidéo. Un mode « DynamicSwtich » permet d’adapter la fréquence pour économiser de la batterie. On annonce une luminosité maximale de 450 nits. Pour la partie photo qui est aujourd’hui déterminante pour les fabricants et particulièrement attendue par les utilisateurs, le Poco X3 Pro embarque un capteur principal de 64 mégapixels. Il est accompagné d’un objectif de 8 mégapixels pour faire des photos en ultra grand angle. Enfin, il y a deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun dont l’un s’occupe des prises de vue macro et l’autre de l’optimisation des portraits. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 20 mégapixels installé dans le poinçon en haut à gauche de l’écran. L’appareil est compatible avec la 4G, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0. Il supporte aussi le NFC et accepte deux cartes SIM simultanément. Il est animé par Android 11 avec une surcouche MIUI 12. Le mobile mesure 9,4 mm d’épaisseur. Il fait 215 grammes sur la balance ce qui le place dans la moyenne haute

Le smartphone Poco X3 Pro avec 6+128 Go est proposé à un prix de 249 €, en bleu, noir ou bronze. Pour les premiers acheteurs, la marque propose un prix de 199 €. Comptez sur un tarif de 299 € pour la version 8+256 Go dans les mêmes coloris mais pour les premiers, il est proposé à seulement 249 €.

Le Poco F3, plus véloce avec sa puce Snapdragon 870

De son côté, le Poco F3 profite d’une puce plus véloce, le Snapdragon 870. Il est associé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne au format UFS 3.1. Il est doté d’un écran AMOLED HDR10+ 120 Hz d’une diagonale de 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels.

La partie photo est confiée à une configuration quadruple capteurs avec un module principal de 48 mégapixels associé à un autre de 8 mégapixels pour les photos ultra grand angle et un dernier objectif de 5 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 20 mégapixels. Le mobile est compatible avec le Wi-Fi 6. Il est aussi NFC, certifié Hi-Res et supporte le Dolby Atmos. Il y a deux haut-parleurs pour un son stéréo. On peut également compter sur un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Sa batterie a une capacité de 4520 mAh supportant la charge filaire 33 Watts. L’appareil est animé par le système Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI 12 FOR POCO. Il mesure seulement 7,8 mm d’épaisseur pour un poids de 196 grammes.

Le nouveau smartphone Poco F3 est proposé à un prix de 349 € pour la version 6/128 Go ou à 299 € pour les premiers acquéreurs à partir du 27 mars. La version 8/256 Go est proposée à un prix de 399 € ou à 349 € pour les premiers clients. Il est décliné en blanc, bleu ou noir.