Forfait à moins de 10€ : Dernières heures pour profiter de la promotion Free Mobile 80Go !

L’offre promotionnelle proposée par l’opérateur Free Mobile prend fin ce soir à minuit ! Alors si vous êtes intéressé par un forfait 80Go à moins de 10€/mois, faites vite ! Nous vous détaillons l’offre dans cet article.

La Série Free 80Go à 9.99€/mois

Jusqu’à ce soir, 23h59, il est encore possible de profiter de l’offre promotionnelle de Free Mobile : 80Go d’Internet en France pour seulement 9.99€/mois les 12 premiers mois d’abonnement !

Au-delà de la première année, la série Free fera automatiquement place au forfait Free 5G, dont le tarif mensuel s’élève à 19,99€. Bien entendu, ce changement de forfait vous réserve davantage de garanties, à savoir : une enveloppe data en France et à l’étranger plus élevée (voire illimitée !) et une liste de pays inclus plus importante pour communiquer et vous connecter (hors UE et DOM).

Sachez que ce forfait est sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre contrat gratuitement et à tout moment. La condition pour bénéficier de cette offre promotionnelle est qu’il ne faut pas avoir été abonné au forfait Free le mois qui précède votre souscription (30 jours).

Les garanties proposées par la Série Free 80Go

Ce forfait pas cher offre 80Go d’Internet pour surfer sur le web depuis la France ainsi que la possibilité de rester connecté lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM grâce aux 8Go inclus dans votre enveloppe globale. Du côté des communications, vous bénéficierez de l’illimité pour l’ensemble de vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, l’Europe et les DOM.

Plus en détail, voici ce que la série Free vous offre :