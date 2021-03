Xiaomi fera une présentation le 29 mars : les Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra et Mi 11 Lite y sont attendus

La marque chinoise Xiaomi a profité du réseau social pour annoncer la prochaine présentation pour ses smartphones. C’est la date du 29 mars qui a été retenue. Elle devrait voir l’annonce des futurs mobiles très haut de gamme Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra ainsi qu’une version plus abordable, le Mi 11 Lite.

Ce lancement placé sous un nom assez percutant : « XiaomiMegaLaunch » comprenez le méga lancement de Xiaomi avec une petite mention : « c’est un lancement que vous feriez vraiment mieux de ne pas manquer ! ». Tout un programme ! Mais la société n’en a pas dit plus sur les modèles qui y seront présentés. Toutefois, nous nous attendons à la présentation de trois modèles particulièrement attendus : le Mi 11 Pro, le Mi 11 Ultra et le Mi 11 Lite. Tous les trois sont les objets de rumeurs ce qui laisse penser que l’annonce de leur commercialisation ne va plus tarder. Reste à savoir si tous les appareils seront disponibles sur tous les marchés. L’an passé, par exemple, en France, nous n’avons pas eu droit au Mi 10 Ultra, pourtant disponible en Chine…

Quelles caractéristiques techniques attendues pour le Xiaomi Mi 11 Lite ?

Le Xiaomi Mi 11 Lite pourrait être le premier appareil du genre à intégrer la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 775G compatible 5G. Il disposerait d’une configuration photo à triple capteur avec un module principal de 64 mégapixels avec un capteur de 8 mégapixels pour les photos grand-angle et un objectif de 5 mégapixels pour s’occuper des photos macro. On attend le capteur 108 mégapixels Samsung ISOCELL Bright GN2 sur les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra ainsi qu’un capteur de 50 mégapixels. En outre, le Mi 11 Ultra est pressenti avec un écran secondaire au dos, permettant de se cadrer et pourrait aussi disposer d’un zoom hybride 120x. Entre le Pro et l’Ultra, il devrait y avoir une différence de vitesse de charge, car le premier est attendu supportant la charge à 66 watts alors que le second pourrait monter jusqu’à 120 watts en mode filaire, un record absolu !

Il reste quelques jours à patienter avant de confirmer ou d’infirmer ces rumeurs.