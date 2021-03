Le tout nouveau Samsung Galaxy A72 bénéficie de 50€ de remise et d’écouteurs offerts

Tout juste dévoilé la semaine dernière, le tout nouveau smartphone Samsung le Galaxy A72 connait déjà des remises intéressantes. On va vous dire où vous pouvez trouver le Galaxy A72 au meilleur prix aujourd’hui et comment profiter de 50€ de remise ainsi que d’écouteurs Galaxy Buds+ offerts.

Où acheter le Samsung Galaxy A72 au meilleur prix ?

Arrivé par surprise en même temps que les Galaxy A52 et A52 5G, le Samsung Galaxy A72 vient renforcer la gamme des smartphones Samsung de milieu de gamme. Ce tout nouveau modèle est proposé à sa sortie au prix de 479€ chez de nombreux marchands. Mais pour fêter l’évènement, le constructeur propose une belle offre de lancement. Les écouteurs sans fil Galaxy Buds+ blancs sont offerts pour tout achat d’un Galaxy A72. Vous pouvez profiter de cette offre directement chez Samsung mais également chez Boulanger, Darty ou Fnac.

Pour un Galaxy A72 encore moins cher, profitez des offres de reprises sur votre ancien smartphone et bénéficiez ainsi de 50€ de remise. Ainsi, le Galaxy A72 ne vous coûtera que 429€ ! Cette remise est proposée sur le site de Samsung mais également chez Boulanger, Darty ou Fnac. Pour ces trois derniers marchands, en choisissant le retrait en magasin et en échange de votre ancien téléphone, une réduction de 50€ sera appliquée. Cette remise est cumulable avec celle offrant les écouteurs.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A72 ?

Le Samsung Galaxy A72 est tout nouveau et profite d’une très belle configuration. Il est équipé d’un grand écran Infinity Super Amoled de 6.7 pouces affichant en Full HD+. Vous serez ébloui par son affichage. Il dispose même d’un contrôle de la lumière bleue. Côté photo, il est doté de 4 capteurs différents dont un principal de 64 Mpx et un capteur grand-angle de 12 Mpx. De jour comme de nuit, il permet de réaliser de très belles photos. Pour vos selfies, vous pourrez compter sur un capteur à l’avant de 32 Mpx. Vous pourrez également filmer en 4K à 30 images par seconde.

Quant à ses performances, grâce à sa puce Snapdragon 720 de chez Qualcomm épaulée par 6 Go de RAM, il reste réactif et puissant. Vous pourrez effectuer de nombreuses tâches en simultanées. Il offre 128 Go d’espace de stockage interne extensible via une carte microSD jusqu’à 1To.

Avec une batterie de très longue durée de 5000 mAh, vous serez tranquille toute la journée. Vous n’aurez pas à vous soucier de son autonomie. En plus, le Galaxy A72 est compatible avec la charge ultra rapide 25W.