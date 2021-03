OnePlus présente officiellement les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, leurs fiches techniques complètes et leurs prix

Particulièrement attendue, la marque OnePlus vient officiellement de lever le voile sur la nouvelle série de smartphones OnePlus 9 Series après plusieurs mois de rumeurs et fuites de caractéristiques, mais aussi de visuels. La présentation fut aussi l’occasion pour le fabricant d’annoncer la commercialisation de sa première montre connectée, la OnePlus Watch. Voici le point complet sur les fiches techniques, les fonctionnalités et les prix des smartphones.

La marque OnePlus est très attendue au tournant. Non seulement par les fans qui suivent le constructeur depuis quelques années maintenant, mais également par la concurrence à l’image d’Oppo qui récemment présentait son fer de lance, le Find X3 Pro ou Samsung avec sa série Galaxy S21 présentée en tout début d’année. Si ces derniers ont misé sur les caractéristiques photo pour leurs meilleurs appareils, c’est aussi le cas de OnePlus souhaitant revenir sur le devant de la scène dans ce domaine. En effet, même si on ne peut pas repousser totalement les qualités de l’appareil photo du OnePlus 8 Pro, la concurrence propose bien souvent des clichés plus aboutis. Pour ce faire, OnePlus a choisi un partenaire de choix et de renommée mondiale : Hasselblad. L’idée de cette collaboration qui devrait durer au moins 3 ans, c’est de travailler conjointement sur la partie logicielle, le traitement de l’image afin d’optimiser les algorithmes de rendu pour obtenir des photos les plus fidèles et les plus naturelles possibles à la réalité du terrain. À terme, le partenariat touchera également la partie matérielle, mais pour les prochaines gammes de smartphones OnePlus.

OnePlus ne rigole plus dans le domaine de la photo, en collaboration avec Hasselbald

Ainsi, les OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 disposent d’une application Caméra aux couleurs d’Hasselblad notamment avec un bouton déclencheur orange pour certains modes. Le son de l’obturateur a également été repris des appareils Hasselblad et il est possible d’appliquer un filigrane spécifique mentionnant le nom du prestigieux partenaire photo. Le mode Pro est également enrichi par rapport à la version précédente. Côté capteurs, le OnePlus 9 Pro dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels développé en collaboration avec les équipes de Sony, le fournisseur. Il s’agit d’un IMX789 de 48 mégapixels f/1.8 1/1.43 pouce capable de prendre des photos sur 12 bits en RAM avec un module double stabilisation et support du DOL-HDR (combinaison de plusieurs scènes capturées avec différents réglages). Le constructeur annonce pouvoir ainsi capturer 64x plus d’informations colorimétriques afin d’optimiser les rendus. Il y a également un autre capteur Sony IMX766, cette fois, de 50 mégapixels f/2.2 1/1.56 pouce avec une lentille Freeform qui doit limiter les erreurs de prises de vue lorsqu’on est en mode grand-angle, ce que permet ce capteur. Le Oppo Find X3 Pro propose également ce type de lentille puisqu’il est aussi équipé de deux IMX766. OnePlus annonce une distorsion de l’ordre de 1% contre 10 à 20% sur les autres photos grand-angle de la concurrence. Cet objectif s’occupe également des photos de type macro. Un téléobjectif de 8 mégapixels permet de zoomer optiquement à 3,3x et jusqu’à 30x en numérique avec une stabilisation extrêmement performante. Enfin, un capteur monochrome permet d’aider le capteur principal pour les détails comme pour le OnePlus 8T. Le OnePlus 9 Pro est capable de filmer avec une définition 8K à 30 images par seconde. Pour se prendre en selfie, c’est un capteur de 16 mégapixels, un Sony IMX471 avec un travail tout particulier réalisé au niveau de l’optimisation des tons de peau et des contre-jours.

Un écran capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs

L’écran du OnePlus 9 Pro utilise une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui profite d’un degré d’inclinaison sur les côtés qui est légèrement moindre que sur le OnePlus 8 Pro, par exemple et donc aussi moins prononcé que sur le Huawei Mate 40 Pro. En effet, le constructeur a souhaité réduire cette partie afin de limiter les actions accidentelles et les couleurs qui pouvaient paraître délavées ou passées, justement sur les extrémités. La dalle fonctionne sous 10 bits permettant d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Elle est compatible HDR10+ et promet une luminosité de 1300 nits. Il s’agit d’un modèle LTPO qui peut donc adapter sa fréquence de rafraîchissement selon l’application en cours d’utilisation passant ainsi de 1 Hz à 120 Hz, en fonction des besoins, comme sur le Oppo Find X3 Pro, par exemple. La définition est QHD+ et on peut compter sur la présence de deux capteurs de luminosité, un à l’avant et un à l’arrière afin d’optimiser le réglage automatique de la luminosité de l’écran. OnePlus annonce l’intégration d’une technologie d’amélioration de la réponse de la latence tactile passant de 30 à 25 ms, intéressant notamment pour les jeux. Un travail a été réalisé sur la synchronisation entre le processeur et l’écran pour obtenir des séquences encore plus fluides. Certains jeux sont compatibles comme Call Of Duty Mobile, par exemple. Un mode d’amélioration des vidéos « Résolution Vidéo Ultra Haute » est également de la partie pour les médias comme Snapchat ou Instagram.

Une charge sans fil ultra rapide : moins de 45 minutes

Le tout est alimenté par deux batteries d’une capacité totale de 4500 mAh. Le mobile peut être rechargé avec un fil à 65 Watts, sans fil à 50 Watts et proposé également la charge inversée à 5 watts. En mode filaire, on passerait de 1 à 100% en 28 minutes. Sans fil, avec le chargeur idoine, OnePlus annonce pouvoir passer de 1 à 100% en seulement 43 minutes. Notez que le constructeur livre le chargeur de 65 Watts. Celui-ci recharge à pleine puissance un mobile OnePlus, mais limite sa charge à 45 Watts pour les autres mobiles étant donné qu’ils ne supportent pas la technologie de recharge utilisée par le constructeur. Logiquement, le OnePlus 9 Pro embarque la puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go d’espace de stockage UFS 3.1, sans possibilité d’étendre cette capacité. L’appareil supporte deux cartes SIM. Il est compatible 5G, Wi-Fi 6 et NFC. Enfin, notez sa certification IP68, le rendant étanche.

Une version Pro musclée à moins de 1000 €

Mesurant 163,2x73,6x8,7 mm pour un poids de 197 grammes, il est dans la moyenne. Il est décliné en noir, vert ou gris clair. Le cadre est en aluminium avec un dos en verre. Animé par Android 11, il s’appuie également sur la surcouche logicielle OxygenOS. Un lecteur d’empreinte digitale est installé derrière l’écran. Il y a deux haut-parleurs pour un son stéréo et une compatibilité Dolby Atmos. Le nouveau smartphone OnePlus 9 Pro en version 8/128 Go est proposé à un prix de 919 €. Si vous préférez le modèle embarquant 12/256 Go, comptez sur un prix de 999 €. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui. Pour toute précommande, OnePlus vous offre un chargeur sans fil (d’une valeur de 69,95 €) ou des écouteurs Buds. Les ventes seront ouvertes à partir du 31 mars 2021.

OnePlus 9, beaucoup de similitudes

De son côté, le OnePlus 9 propose un écran plat AMOLED 120 Hz (non adaptatif) de 6,55 pouces affichant une luminosité de 1100 nits, selon le constructeur. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels et supporte le HDR10+. Sa batterie est identique en termes de capacité proposant également la charge rapide 65 watts en filaire et 15 watts en sans fil mais pas de charge inversée. Le mobile pèse 192 grammes. Il dispose d’une configuration photo légèrement moindre que la version Pro avec 3 capteurs dont un module principal de 48 mégapixels Sony IMX689 emprunté au OnePlus 8 Pro mais aussi disponible sur le Find X2 Pro d’Oppo. Il est accompagné du capteur Sony IMX766 installé sur le OnePlus 9 Pro et le Oppo Find X3 Pro avec sa lentille Freeform pour limiter les distorsions lors de photos ultra grand angle. Il n’y a pas de téléobjectif, mais seulement le capteur monochrome aussi présent sur la version Pro. Le mobile est aussi connecté que le Pro mesurant 160x74,2x8,7 mm. Il est décliné en vert, gris clair et noir.

Le OnePlus 9 est proposé en précommande à un prix de 719 € pour la version 8/128 Go ou à 819 € pour le modèle 12/256 Go (avec des écouteurs Buds Z offerts, quelle que soit la configuration choisie). Les ventes seront ouvertes à partir du 26 avril 2021.