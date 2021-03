Forfait mobile : Dernier jour pour profiter des offres promotionnelles B&You dès 4.99€  !

Il vous reste encore quelques heures pour bénéficier des promotions proposées par Bouygues Telecom sur l’ensemble de ses forfaits B&You, sans engagement ! De 5Go à 160Go à partir de 4.99€, vous trouverez votre bonheur à coup sûr ! Nous vous les présentons dans cet article.

Forfait B&You 5Go à petit prix

Voici le forfait B&You 5Go, idéal pour celles et ceux qui souhaitent une petite enveloppe data pour se connecter régulièrement sur Internet chaque mois, mais également bénéficier des communications en illimité à petit prix ! En effet, le prix du forfait B&You 5Go est seulement de 4.99€/mois. Aussi, ce forfait pas cher vous permet d’accéder à tout moment et comme bon vous semble à l’application B.tv ! L’usage de cette application est décompté de votre enveloppe data mais il vous est possible de profiter de l’accès illimité grâce au Wi-Fi.

Dans le détail, l’offre B&You 5Go propose les garanties suivantes :

5Go utilisables en France, en Europe et dans les DOM

Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et DOM : appels, SMS et MMS illimités

Forfaits B&You avec 80Go et 100Go pour moins de 15€

L’opérateur Bouygues Telecom propose deux forfaits avec 80Go et 100Go d’Internet pour votre usage depuis la France. Que vous choisissiez l’un ou l’autre de ces forfaits, vous pourrez appeler et envoyer des messages comme bon vous semble aussi bien depuis la France que l’étranger*. Sachez que les conditions de communications sont identiques à celles du forfait B&You 5Go.

L’offre B&You 80Go est au prix de 12.99€/mois et vous propose 80Go d’Internet en France, dont 12Goque vous pourrez utiliser lorsque vous vous déplacez à travers l’Europe et dans les DOM.

Le forfait B&You 100Go coûte quant à lui somme de 14.99€/mois et vous permet de vous connecter à hauteur de 100Go en France et de profiter des 12Go inclus lors de vos séjours à l’étranger*.

Forfait avec le maximum de data pour moins de 20€/mois

Pour les plus connectés d’entre vous, vous pouvez opter pour le forfait B&You 160Go dont le tarif s’élève à 19.99€/mois ! Ce dernier vous offre les garanties suivantes :

160Go d’Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Europe et DOM