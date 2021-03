Inédit : le prix du Samsung Galaxy S20+ chute à moins de 600€

Ce mercredi 24 mars, Rakuten propose un code de réduction exclusif vous permettant de profiter de belles promotions sur les smartphones. C’est l’occasion de faire de belles affaires ! Le Samsung Galaxy S20+ fait parti des heureux élus et passe sous la barre des 600€. Attention ce bon plan n’est valable qu’aujourd’hui !

Un code promo exclusif sur le Samsung Galaxy S20+ chez Rakuten

Si vous êtes à la recherche du prix le plus bas pour acheter votre futur Samsung Galaxy S20+, nous avons le bon plan qu’il vous faut. Aujourd’hui et aujourd’hui seulement, en utilisant le code promo exclusif RAKUTEN15, le prix du Samsung Galaxy S20+ passe en dessous de 600€. C’est chez Rakuten que vous le trouverez au meilleur prix ! Déjà affiché en promotion à 608.99€ au lieu de 699.99€ en appliquant le code promo RAKUTEN15 dans votre panier, vous obtiendrez le Galaxy S20+ pour 593.99€ seulement !

Avec ce code promo, 15€ vous sont offerts dès 99€ d’achat. Vous pouvez donc l’utiliser sur d’autres smartphones ou sur d’autres produits du site Rakuten. Par exemple, grâce à cette promotion, le prix du OnePlus 8T compatible 5G passe à 434.99€ au lieu de 599.99€. Vous pouvez également obtenir un iPhone 8 reconditionné pour moins de 200€. Découvrez maintenant tous les bons plans smartphones du jour proposés par Rakuten.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S20+ ?

Si vous êtes à la recherche du meilleur smartphone haut de gamme, mais à un prix abordable, le Samsung Galaxy S20+ est fait pour vous ! Grâce à la promotion du jour son prix a chuté à moins de 600€. Au vu de ses performances, il s’agit d’une très belle affaire.

Le Samsung Galaxy S20+ est équipé d’un bel écran Dynamic AMOLED Quad HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il offre un affichage très qualitatif. Côté photo, avec son triple capteur dont un capteur principal de 12 Mpx, il permet de réaliser de très beaux clichés. Il est également équipé d’une batterie puissante de 4500 mAh et est compatible avec la charge rapide et sans fil.

Compatible avec le réseau 5G, le Galaxy S20+ embarque un SoC Exynos 990 gravé en 7 nm. Il est épaulé par 12 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD.