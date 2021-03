La sortie du Huawei P50 serait reportée en mai prochain

La prochaine série de smartphone haut de gamme Huawei P50 sera la première de la firme à être livrée sans Android. Le constructeur s’est tourné vers son système d’exploitation HarmonyOS mais celui-ci semble rencontrer quelques difficultés retardant la sortie des appareils.

D’après plusieurs médias chinois, la série Huawei P50 sera déclinée en trois modèles. Il y aura ainsi le Huawei P50, le P50 Pro et le P50 Pro +, comme pour la série des P40 lancée en 2020. Ils révèlent également que cette série sera la première à profiter du système d’exploitation Huawei HarmonyOS pour les terminaux mobiles. Or, HarmonyOS devrait être officiellement lancé courant avril par la firme chinoise. Cela suggère que Huawei aurait retardé le lancement de la série P50 jusqu’au mois de mai en Chine afin qu’il puisse effectivement avoir le système préinstallé dessus.

La phase de test aurait commencé malgré tout

Les smartphones seraient entrés en phase de test bêta 3, il y a deux semaines environ et il semble que tout ne se passe pas comme prévu. Les semaines à venir vont être très importante pour l’avenir du système d’autant que Huawei mise beaucoup dessus afin de revenir dans la course sur le marché des smartphones. En effet, le géant chinois avait annoncé vouloir l’installer non seulement sur ses terminaux mobiles mais également sur près de 300 millions d’appareils d’ici la fin de cette année. Il s’agit donc de ne pas se louper.

Pour le moment, nous n’avons que très peu de détails sur le prochain Huawei P50. Des visuels semblant crédibles ont été publiés sur la toile présentant un bloc optique particulièrement imposant à l’arrière de l’appareil. Il pourrait profiter d’un écran plat (alors que les version Pro et Pro + auraient un écran incurvé) avec un poinçon en haut au centre. Il se murmure qu’il pourrait embarquer un capteur photo d’une grande qualité permettant de réaliser des clichés de très haut niveau.