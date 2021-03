Realme lève un bout de voile sur la série realme 8 avec le nouveau realme 8 Pro en figure de proue

Comme prévu, la marque realme a pris la parole aujourd’hui pour lever une partie du voile qui recouvre la série 8 du constructeur chinois. Ainsi, nous avons eu droit à la présentation officielle du nouveau realme 8 Pro embarquant notamment un capteur photo 108 mégapixels et le fabricant a également annoncé la sortie prochaine d’une montre connectée realme Watch S Pro et des écouteurs sans fil realme Buds Air 2.

C’est lors d’une conférence virtuelle que le fabricant realme a pu réaliser la présentation du nouveau smartphone realme 8 Pro. Il s’agit d’un modèle de milieu de gamme qui s’appuie notamment sur la présence d’un impressionnant capteur photo dans son dos. Il s’agit du Samsung ISOCELL HM2 que l’on peut aussi voir sur le nouveau Xiaomi Redmi Note 10 Pro. On peut compter sur un zoom optique 3x. Il est accompagné d’un capteur de 8 mégapixels s’occupant des prises de vue ultra grand angle sur 119 degrés. Il y a également deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour les photos macro et monochrome pour optimiser les détails. Plusieurs modes de prise de vue sont disponibles dont le Tilt-Shift qui permet de miniaturiser un paysage tel une maquette. En outre, il embarque également une fonction Time-lapse Tlit-Shift pour faire de belles séquences accélérées en miniature. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 16 mégapixels installé derrière le poinçon sur l’écran.

Techniquement parlant

Sinon, étant un modèle de milieu de gamme, le realme 8 Pro est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage interne de 128 Go. Notez la possibilité d’étendre cette mémoire avec une carte micro SD. Le mobile peut accueillir deux cartes SIM en plus. Le mobile profite d’un écran Super AMOLED d’une diagonale de 6,43 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels. Il intègre une batterie d’une capacité de 4500 mAh capable de supporter la charge rapide 50 Watts. Le constructeur promet de recharger le mobile en moins de 47 minutes. Un chargeur 65 Watts est fourni avec le terminal. L’appareil est certifié Hi-Res pour une restitution optimale de l’audio. Il mesure 160,6x73,9x8,1 mm pour un poids de 176 grammes. Animé par Android 11, il s’appuie également sur une surcouche logicielle realme UI 2.0.

Le nouveau smartphone realme 8 Pro sera disponible à la vente à partir du 31 mars dans sa version 8+128 Go à un prix de 299 €. Une offre de lancement est proposée du 24 mars au 6 avril, dans les enseignes Fnac et Darty pendant laquelle une paire d’écouteurs realme Buds Q est offerte pour toute commande realme 8 Pro.