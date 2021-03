Prolongation de la promotion Free Mobile jusqu’au 6 avril !

Si vous n’aviez pas jeté votre dévolu sur la série Free 80Go, il est encore temps puisque l’opérateur Free Mobile prolonge son offre promotionnelle jusqu’au mardi 6 avril, 23h59 ! (Re)découvrez-la dans cet article.

La Série Free 80Go encore disponible à 9.99€

Vous avez bien lu, Free Mobile vous laisse un délai supplémentaire conséquent pour profiter de son offre promotionnelle : la série Free 80Go au prix de 9.99€/mois pendant 1 an ! Celle-ci est valable pour toute nouvelle souscription et n’est, bien entendu, pas cumulable avec d’autres promotions. Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Au-delà de ces 12 mois, votre série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G dont le tarif s’élève à 19.99€/mois. Ce changement de forfait vous permettra de bénéficier davantage de garantiestelles qu’une enveloppe data plus importante (voire illimitée) aussi bien en France qu’à l’étranger ainsi qu’un large éventail de pays hors UE pour vos communications et votre connexion internet.

Les garanties inclues dans la série Free 80Go

La série Free vous permettra de naviguer sur la toile à hauteur de 80Go chaque mois depuis la France et de bénéficier de 10Go d’Internet pour rester connecté lors de vos voyages à travers l’Europe et les départements d’outre-mer. Notez que votre usage data depuis l’étranger (Europe et DOM) sera décompté de votre enveloppe globale.

Concernant vos communications, Free Mobile vous offre l’illimité ! Ainsi, depuis la France, vous pourrez appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble vers les numéros métropolitains. Vos appels seront illimités également vers les DOM (hors Mayotte), quant aux textos, vous pourrez en envoyer sans vous limiter vers l’ensemble des DOM.

Depuis ces destinations et l’Europe, il vous sera également possible de communiquer à volonté (dans le cadre de voyages occasionnels).

Pour résumer, ce forfait pas cher c’est :