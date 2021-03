Bon plan NRJ Mobile jusqu’au 31 mars : « Forfait 100Go + iPhone 8 offert » !

Besoin d’un forfait avec le plein de data et d’un smartphone offert ? C’est possible et à prix réduit avec l’opérateur NRJ Mobile. Profitez-en, l’offre est valable jusqu’au 31 mars ! Nous vous la détaillons dans cet article.

Un iPhone 8 offert avec le forfait 100Go Reconditionné en excellent état, l’iPhone 8 de coloris gris sidéral est garantie deux ans. Celui-ci a été testé, nettoyé et réinitialisé par des experts pour vous garantir une utilisation optimale ! Doté d’un écran Rétina HD de 4,7 pouces d’une définition de 1334x750 pixels, vous apprécierez sa caméra dont le capteur est de 12 Mpx ainsi que son capteur frontal de 7 Mpx pour réaliser vos selfies, mais également sa capacité de stockage de 64Go. Le nécessaire a été fait pour que votre iPhone soit compatible tout opérateur. Enfin, sachez que la livraison est gratuite ! Le forfait Ultimate Speed 100Go à prix réduit Pour obtenir gratuitement votre iPhone 8, il vous faudra souscrire au forfait Ultimate Speed 100Go pour une durée minimale de 24 mois en payant ce dernier la somme de 12.99€/mois (au lieu de 19.99€/mois). Si vous souhaitez vous engager pour une durée plus courte, c’est possible de souscrire pour 12 mois ; dans ce cas, votre forfait vous coûtera 27.99€/mois (au lieu de 34.99€/mois) pendant cette période. Ce forfait pas cher vous offre 100Go d’Internet chaque mois en France, dont 10Go que vous pourrez utiliser pour vous connecter lors de vos séjours à travers l’Union européenne et les DOM. Concernant vos communications, vous profiterez de l’illimité où que vous soyez en France ou à l’étranger*. Pour résumer, le forfait Ultimate Speed concerné par l’offre NRJ Mobile vous propose les garanties suivantes : 100Go d’Internet en France, dont 10Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole, l’UE et les DOM *UE et DOM