Economisez 110€ sur l’iPhone SE 2020 grâce à une promotion RED by SFR

Le bon plan du jour pour un iPhone SE en promotion est proposé par RED by SFR. Les Versions avec 128 Go ou 256 Go de stockage sont en promotion actuellement. Profitez respectivement de 50€ et 110€ de remise immédiate sur chacun de ces deux modèles d’iPhone.

L’iPhone SE 128Go ou 256Go en promo chez RED by SFR

Si vous êtes à la recherche d’un iPhone pas cher, vous serez ravis d’apprendre que l’iPhone SE est en promotion actuellement chez l’opérateur RED by SFR. Les modèles avec 128 Go d’espace de stockage ou 256 Go font partie des bons plans de ce jeudi 25 mars. La version 128 Go profite d’une remise immédiate de 50€. Cet iPhone SE passe de 509€ à 459€. Il est donc au même prix que la version 64 Go.

Si vous avez besoin de plus d’espace de stockage, sachez que la version 256 Go profite d’une remise immédiate de 110€. Son prix passe donc de 619€ à 509€. Les promotions du jour concernent les iPhone SE de couleur noire, rouge ou blanche. A vous de choisir la couleur et l’espace de stockage qui vous conviennent le mieux.

Chez RED by SFR, vous pouvez acheter le mobile seul sans avoir besoin de souscrire à un forfait. Il sera débloqué et pourra être utilisé avec une carte SIM de n’importe quel opérateur. Vous bénéficierez en plus d’une livraison gratuite et d’une expédition en 24h.

Pourquoi vous devriez choisir un iPhone SE ?

L’iPhone SE est un smartphone compact et beaucoup plus abordable en termes de prix qu’un iPhone 12 ou un iPhone 11. Même si son prix est moins élevé, il profite tout de même de la puissance et de la performance des smartphones Apple. Il est doté d’un écran Retina HD de 4.7 pouces qui offre un bel affichage et une belle lisibilité.

L’iPhone SE 2020 est équipé d’un seul capteur photo à l’arrière mais il s’agit d’un capteur grand-angle de 12 Mpx performant. Vous réaliserez de magnifiques clichés avec votre iPhone. Côté processeur, il embarque une puce A13 Bionic. La même que pour l'iPhone 11 Pro. Son efficacité a été largement prouvée. Il possède une batterie de 1821 mAh. Il est également compatible avec la charge rapide 18 W.