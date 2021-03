LG travaillerait sur un smartphone avec un écran secondaire qui se tire

Bien que le constructeur sud-coréen ne propose plus de smartphones en France, il ne nous est pas interdit de rêver à un éventuel retour prochain. D’autant plus si LG donne vraiment naissance à ce sur quoi il semble travailler. En effet, un brevet vient d’être publié montrant des dessins d’un mobile qui est équipé d’un écran secondaire qui s’étire depuis la partie principale. En voici tous les détails.

Alors que les constructeurs enchainent leurs annonces sur les nouveautés pour cette année 2021, d’autres planchent sur le futur. Cela semble être le cas de LG qui a délaissé certains marchés dont celui de la France afin de se concentrer sur d’autres jugés plus rentables et peut-être moins compétitifs. Comme beaucoup, le fabricant regarde ce qu’il se passe du côté des écrans flexibles et leur utilisation au sein d’un smartphone afin de faire évoluer les formes classiques que nous avons actuellement. Il y a plusieurs mois maintenant, LG proposait déjà des mobiles avec deux écrans. Mais ce nouveau brevet déposé en 2019 et publié début mars 2021 met en lumière un tout autre concept : celui d’un écran qui s’étire depuis le châssis de l’appareil, un peu à la manière des stylos publicitaires que l’on peut voir ici où là déroulant leurs annonces et qui rentre dans le corps du marqueur en une fraction de seconde.

Un écran secondaire qui s’étire sur le côté

Le brevet montre effectivement un smartphone avec un affichage principal rectangulaire dont on a l’habitude maintenant. Il y a également un écran secondaire qui s’étire sur le côté. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il rentre intégralement dans le corps du mobile. Le châssis de l’appareil dessiné semble avoir une forme ovale bien que cela puisse changer d’ici au développement d’un prototype. On remarque également une découpe sur le profil supérieur. Elle est certainement prévue pour la caméra à selfie.

À ce stade, il est encore bien trop tôt pour savoir si ce concept donnera lieu à un vrai modèle et quand. LG a déjà déposé plusieurs brevets concernant des smartphones enroulables et pliables par le passé, mais n’a jamais, à ce jour, sorti un appareil commercialisé. Pourtant, en début d’année, le constructeur a montré une courte bande-annonce avec un téléphone équipé d’un écran enroulable et l’un de ses responsables de confirmer la sortie effective d’un tel smartphone… cette année… À suivre donc !