iPhone 13, la réduction de l’encoche semble se confirmer

L’iPhone 12 et ses déclinaisons sont sur le marché depuis quelques mois seulement que les rumeurs font déjà bon train sur la prochaine version du smartphone de la marque à la pomme. Entre autres choses, ils sont attendus avec des encoches plus petites que les précédentes. Cela semble se confirmer puisqu’une photo de ce qui pourrait être les panneaux de verre avant des futurs iPhone 13.

Comme chaque année à la même période, l’iPhone devrait être officialisé après l’été et le constructeur travaille déjà dessus depuis plusieurs mois. Cette nouvelle série est attendue avec une encoche plus petite que les précédents modèles. Il y est vrai que tous les mobiles sous Android, y compris les entrées de gamme proposent actuellement une caméra selfie intégrée derrière un poinçon, « au pire » au sein d’un mécanisme jaillissant tel un popup. L’iPhone reste le seul à disposer d’une encoche même le constructeur veut aussi intégrer des capteurs à côté de celui qui doit s’occuper de prendre les photos.

Des photos des panneaux en verre

C’est le site Macrumors.com souvent bien renseigné qui publie la photo de ce qui semble être des panneaux en verre de façade des iPhone 13. C’est un fournisseur de réparation grec qui aurait vendu la mèche au média. Les écrans feraient la même taille que les modèles actuels, soit 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces pour la version Pro Max. On peut y voir une encoche effectivement réduite. Le haut-parleur a été déplacé vers le haut au niveau du cadre supérieur, un choix qui avait été pourtant retenu pour les iPhone 12 mais qui finalement ne s’est pas concrétisé. D’autres sources pensaient savoir que les composants utilisés pour la technologie Face ID seraient miniaturisés ce qui va dans le sens d’une réduction de l’encoche.

La disparition de l’encoche serait prévue pour certains modèles en 2022 avant de passer à des modèles sans encoche ni trou et avec un lecteur d’empreinte digitale en 2023… D’ici là, les iPhone 13 sont attendus aussi avec une puce Apple A15 Bionic, des améliorations au niveau de l’appareil photo, un écran 120 Hz et des batteries avec une plus grande capacité.