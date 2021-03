OnePlus 9 contre OnePlus 8, quelles sont les différences ?

La marque OnePlus vient tout juste d’annoncer la disponibilité prochaine du nouveau smartphone OnePlus 9. Mais si vous possédez actuellement un OnePlus 8, est-il vraiment nécessaire de changer ? Quelles sont les différences entre les deux appareils ? Voici quelques éléments de réponse comparés qui devraient permettre de vous faire une idée aussi précise que possible pour un choix éclairé.

Par rapport au OnePlus 8, la version 9 est plus lourde que 12 grammes environ. Le design est tout de même plus abouti sur le nouveau modèle avec un bloc photo installé dans le coin à gauche lorsqu’on regarde le mobile de dos alors que sur le OnePlus 8, il est central, peut-être plus sujet à poser le doigt dessus sans faire exprès. Le OnePlus 9 est très légèrement plus large et propose une épaisseur de 8,7 mm contre 8 pour le OnePlus 8. La batterie de ce dernier est de moindre capacité 4300 mAh contre 4500 mAh, cette année avec la possibilité de charge à 65 Watts contre 30 Watts au maximum. Le OnePlus 9 profite aussi de la charge sans fil par induction alors que le OnePlus 8 ne l’a pas.

Une puce en accord avec son temps

Le OnePlus 9 profite de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888 (Snapdragon 865 pour le OnePlus 8), la plus puissante du moment avec l’A14 Bionic d’Apple avec 8 ou 12 Go de RAM comme pour le OnePlus 8 mais au format LPDDR5, donc plus rapide. Concernant l’espace de stockage non extensible, le format passe du UFS 3.0 à UFS 3.1 optimisé pour de meilleures performances en lecture et en écriture. Pour la partie photo, le saut devrait être assez conséquent. Les optiques du OnePlus 9 sont 48+50+2 (monochrome) dont le 48 mégapixels hérité du OnePlus 8 Pro contre du 48+16+2 mégapixels pour le OnePlus 8 mais surtout, l’aide d’Hasselblad pour le traitement d’image avec le modèle de cette année, prometteuse de couleurs beaucoup plus fidèles qu’auparavant.

L’écran du OnePlus 9 est nettement plus qualitatif. Même s’il s’appuie toujours sur une dalle AMOLED, ici elle mesure 6,55 pouces et profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz non adaptative mais très élevée tout de même pour des défilements fluides. Il faudra juste faire attention à la consommation d’énergie. Les deux mobiles sont 5G et Wi-Fi 6. Ils sont un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran et peuvent aussi être déverrouillés avec la reconnaissance faciale.