TOP 3 des forfaits mobiles 80Go en promo chez Free Mobile, La Poste Mobile et Prixtel !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait sans engagement avec 80Go d’Internet en promotion, vous trouverez votre bonheur parmi les offres proposées par les opérateurs Free Mobile, La Poste Mobile et Prixtel ! Nous vous les présentons dans cet article

Free Mobile : la série Free en promotion jusqu’au 6 avril

Free Mobile vous laisse jusqu’au 6 avril, 23h59, pour profiter de sa série Free 80Go ! Au prix de 9.99€/mois pendant 1 an, elle vous permet de profiter de 80Go d’Internet chaque mois en France, dont 10Go que vous pourrez utiliser lors de vos voyages en Europe et dans les DOM.

Au-delà des 12 premiers mois, votre série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, qui coûtera la somme mensuelle de 19.99€ en contrepartie davantage de garanties.

Dans le détail, la série Free propose :

Free WiFi illimité + 80Go d’Internet en France, dont 10Go utilisables en Europe et dans les DOM

utilisables en Europe et dans les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

La Poste Mobile : forfait SIM 80Go à moins de 15€

L’opérateur La Poste Mobile propose de son côté un forfait SIM 80Go au prix de 14.99€/mois ou 13.99€/mois pour celles et ceux qui sont clients de la Box ! Ce forfait vous offre 10Go d’Internet pour vous connecter à travers l’Europe et les DOM décomptés de votre enveloppe data de 80Go destinée à votre connexion depuis la France. Vous bénéficierez également de l’illimité pour l’ensemble de vos communications.

Dans le détail, ce forfait sans engagement propose :

80Go d’Internet en France, dont 10Go utilisables en Europe et dans les DOM

utilisables en Europe et dans les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel : forfait Le grand à prix réduit jusqu’au 30 mars

Neutre en CO2 et flexible, chez Prixtel le forfait Le grand bénéficie d’une réduction mensuelle de 7€ sur le tarif des trois paliers data les 12 premiers mois d’abonnement jusqu’au 30 mars, 23h59 ! Disponible sur les réseaux Orange et SFR, vous pourrez ainsi profiter de 15Go d’Internet (inclus) pour rester connecter lors de vos déplacements dans l’UE et les DOM et de l’illimité pour communiquer aussi bien depuis la France (vers la Métropole uniquement) que l’étranger*.

Voici la grille tarifaire du forfait Le grand :

De 60Go à 80Go : 12.99€/mois la première année puis 19.99€/mois

puis 19.99€/mois De 40Go à 60Go : 10.99€/mois la première année puis 17.99€/mois

De 20Go à 40Go : 7.99€/mois la première année puis 14.99€/mois

*UE et DOM